Onlinespiele-Anbieter gamigo übernimmt Mediakraft

Der Onlinespiele-Anbieter gamigo hat als strategischer Investor sämtliche Anteile am Social-Media-Vermarkter Mediakraft Networks übernommen. Mediakraft soll in Zukunft als eigenständiges Tochterunternehmen fortgeführt werden.



06.07.2017 - 13:56 Uhr von Alexander Krei 06.07.2017 - 13:56 Uhr

Es tut sich schon wieder etwas bei Mediakraft Networks: Der Onlinespiele-Anbieter gamigo übernimmt sämtliche Anteile des Onlinevideo-Vorreiters von den bisherigen Venture-Capital-Anteilseignern, die die Unternehmensentwicklung in den vergangenen fünf Jahren begleitet haben. gamigo sieht in Mediakraft "eine perfekte Ergänzung" zur eigenen Einheit adspree media, die vormals unter dem Namen SevenGames Network firmierte und Games-Publisher bei der Vermarktung ihrer Spiele und bei der User-Gewinnung unterstützt. Zur Höhe des Kaufpreises wurden keine Angaben gemacht.

Die Übernahme von Mediakraft soll nun die Plattformstrategie von gamigo unterstützen und das profitable Wachstum durch eine Kombination aus hochwertigem Spieleportfolio, technischen Lösungen und vielseitigen Vermarktungskanälen fördern, heißt es. Geplant ist, Mediakraft als eigenständiges Tochterunternehmen im Konzernverbund fortzuführen. Zuletzt hatte sich Mediakraft vom Multichannel-Netzwerk hin zu einem Social-Media-Vermarkter verändert.

"Eine enge Zusammenarbeit in der Vermarktung, bei der Content-Produktion und der Kampagnen-Auslieferung wird es uns ermöglichen, unseren Werbekunden künftig noch besseren Service zu bieten und in diesem dynamischen Markt noch stärker zu wachsen", so Oliver Gediehn, CEO von adspree media. Mediakraft-Geschäftsführer Constantin Stammen ergänzt: "Die Internationalisierungs-Erfolge sowohl von gamigo als auch Mediakraft lassen durch die Allianz ein hohes Wertsteigerungspotential erkennen mit der Perspektive, einen europäischen Champion zu formen."

