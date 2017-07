ZDF lässt Thomas Walde die Bundestagswahl erklären

© ZDF

Thomas Walde ist in den Wochen vor der Bundestagswahl nicht nur Hauptstadtkorrespondent des ZDF, sondern auch politischer Erklärbär der Mainzer. In kurzen Videos wird er online und unter anderem in "heute+" den Politbetrieb erklären.



08.07.2017 - 11:22 Uhr von Marcel Pohlig 08.07.2017 - 11:22 Uhr

Nachdem Claus Kleber im vergangenen Herbst bereits die US-Wahl und den Wahlkampf im Rahmen von "#Kleberklärt" in kurzen Videos erklären durfte, setzt das ZDF nun auch im Vorfeld der Bundestagswahl auf ein entsprechendes crossmediales Angebot. Anstelle von Claus Kleber setzen die Mainzer nun allerdings auf ihren Hauptstadtkorrespondenten Thomas Walde, der für das ZDF fortan Woche für Woche zum politischen Erklärbär wird.

Geblieben ist die Nutzung eines Hashtags aus der Wortspielhölle. Thomas Walde bekommt vom ZDF ein zusätzliches H spendiert und wird unter dem Titel "#wahlde" durch das Format führen, das sich zum Auftakt an diesem Freitag mit dem Thema Umfragen beschäftigte. In den weiteren Ausgaben soll es unter anderem Antworten auf die Fragen "Wer bringt die Koalitions-Rechenspiele immer wieder ins Gespräch" und "Warum tun die Sekundanten aller Parteien beim TV-Duell eigentlich so, als ginge es dabei um Leben und Tod?" geben.

Das ZDF verbreitet "#wahlde" auf seinen Profilen in den sozialen Netzwerken sowie auch auf zdf.de und dem Online-Angebot der "heute"-Nachrichten. Auch im linearen Programm wird Thomas Walde Zusammenhänge, Begriffe und Ereignisse rund um die Bundestagswahl und den Berliner Politbetrieb erklären dürfen: Die Clips werden auch im Rahmen von "heute – in Deutschland" sowie "heute+" gesendet.

