ARD schickt Quiz-Testlauf am Nachmittag in die Pause

Ende August ist erstmal wieder Schluss mit Quiz: Nach den ernüchternden Quoten von "So war's" und "Schätzen Sie mal" versucht es Das Erste nachmittags vorerst wieder mit Doku-Reihen. Über eine Fortsetzung wurde noch nicht entschieden.



12.07.2017 - 16:01 Uhr von Alexander Krei 12.07.2017 - 16:01 Uhr

Während sich die Quiz-Schiene am Vorabend prächtig entwickelt hat und "Wer weiß denn sowas?" derzeit wieder überzeugende Quoten einfährt, hat der Versuch des Ersten, auch den Sendeplatz um 16:10 Uhr mit Quiz-Formaten zu bespielen, jüngst keinen Erfolg gebracht. Sowohl "So war's" als auch "Schätzen Sie mal" enttäuschten mit Marktanteilen von weniger als sieben Prozent beim Gesamtpublikum und empfahlen sich in ihren Test-Wochen wohl kaum für eine Fortsetzung.

Aktuell versucht es die ARD mit Wiederholungen von "Gefragt - gejagt", wenn die Tour de France einen Ruhetag einlegt - und auch nach dem Ende der Frankreich-Rundfahrt soll es der Quiz-Aufguss mit Alexander Bommes richten. Doch eine dauerhafte Lösung ist das wohl nicht, denn ab dem 21. August nimmt der Sender erst mal wieder um 16:10 Uhr seine Doku-Reihe "Verrückt nach Fluss" ins Programm.

Um neue Folgen handelt es sich dabei jedoch nicht: Gezeigt wird noch einmal die erste Staffel, die im vorigen Herbst mit im Schnitt 8,3 Prozent Marktanteil aber ebenfalls kein durchschlagender Erfolg gewesen ist. Im Laufe des Jahres soll es aber noch eine neue Staffel von "Verrückt nach Meer" zu sehen geben, wie ein Sprecher des Ersten auf DWDL.de betonte. "Das hat eine jahrelange Tradition im Ersten. Wir nehmen gerade die daheimgebliebenen Zuschauer mit auf attraktive Reiserouten."

Unklar ist, wie es mit den Show-Formaten weitergehen wird. "Ob wir zu dieser Sendezeit auch gelegentlich Quiz-Formate einsetzen, wird eine Evaluierung nach Ausstrahlung von 'Gefragt - gejagt' ergeben" heißt es von Seiten des Senders. Über eine Fortsetzung von "So war’s - Das Quiz der Jahrzehnte" und "Schätzen Sie mal" sei noch nicht entschieden.

