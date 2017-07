ARD erhöht die Dosis von "Immer wieder sonntags"

© SWR/Sonja Bell

Die Open-Air-Show "Immer wieder sonntags" wird im kommenden Jahr noch etwas häufiger zu sehen sein. Die Zahl der von Stefan Mross präsentierten Live-Ausgaben soll erhöht werden, zudem ist eine neues Bühnenbild in Planung.



11.07.2017 - 18:16 Uhr von Alexander Krei 11.07.2017 - 18:16 Uhr

Ab dem kommenden Jahr muss Stefan Mross häufiger ran: Der Moderator wird ab 2018 nämlich gleich 16 Live-Ausgaben seiner erfolgreichen ARD-Show "Immer wieder sonntags" präsentieren. Damit erhöht der Sender die Dosis um zwei weitere Ausgaben. Zudem soll die Show dann auch ein Bühenbild in neuem Design bekommen, kündigte der SWR am Dienstag an. Um die Produktion kümmert sich auch weiterhin Kimmig Entertainment.

Das Erste hatte im vergangenen Jahr bereits die Sendezeit der Show um 30 Minuten erweitert: Seither läuft "Immer wieder sonntags" regelmäßig zwei Stunden lang, was das ZDF dazu bewog, seinen "Fernsehgarten" später zu zeigen als bisher. In diesem Jahr sind die Quoten von "Immer wieder sonntags" übrigens rückläufig: Im Schnitt kommt die Show bislang auf rund 15,3 Prozent Marktanteil beim Gesamtpublikum, 2016 wurden noch über 18 Prozent erzielt.

Stefan Mross präsentiert "Immer wieder sonntags" bereits seit dem Jahr 2005. Er erfolgte damals auf Sebastian Deyle, der die Sendung als Nachfolger von Max Schautzer allerdings nur eine Saison lang präsentierte.

Teilen