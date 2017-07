ZDF testet Garten-Doku nach dem "Fernsehgarten"

© ZDF/Frank W. Hempel

Mit dem "Duell der Gartenprofis" will das ZDF die Zuschauer des "Fernsehgartens" ab Mitte August am Sonntagnachmittag halten. Zwei Landschaftsgärtner treten darin um den Auftrag einer Familie an. Bei ZDFneo kehrt unterdessen "Ripper Street" zurück.



11.07.2017 - 18:18 Uhr von Timo Niemeier 11.07.2017 - 18:18 Uhr

Das ZDF hat eine neue Sendung angekündigt, mit der man ab dem 20. August im Anschluss an den "Fernsehgarten" am Sonntagnachmittag punkten will. In "Duell der Gartenprofis" treten die Landschaftsgärtner Stefan Schatz und Frank Riese gegeneinander an und kämpfen um den Auftrag einer Familie, die ihren Garten umgestalten möchte.

Ob Gartenanlage im Neubaugebiet oder Dachterrasse in der Großstadt, die beiden Profis erarbeiten kreative Vorschläge zur Umgestaltung. Die Familie entscheidet dann, welcher Entwurf umgesetzt wird. Und während der Gewinner seinen Plan umsetzt, kommentiert der Gegner das Geschehen. Zunächst wird das ZDF acht Folgen der neuen Sendung zeigen.

Unterdessen hat ZDFneo angekündigt, die britische Krimiserie "Ripper Street" Mitte August zurückzuholen. Ab dem 22. August sind sieben neue Folgen immer in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch als Free-TV-Premiere zu sehen, los geht’s aber erst um 00:45 Uhr. Zum Start setzt ZDFneo auf gleich drei Folgen am Stück, sodass erst nachts gegen 3:30 Uhr Schluss ist. In den Wochen danach werden jeweils zwei Folgen gesendet.

