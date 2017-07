70. Geburtstag: kabel eins mit Schwarzenegger-Woche

© kabel eins

Am 30. Juli feiert Arnold Schwarzenegger bereits seinen 70. Geburtstag. Aus diesem Anlass widmet kabel eins Arnie eine ganze Woche - und zeigt unter anderem zum ersten Mal im deutschen Fernsehen eine Bodybuilder-Doku aus den 70ern



13.07.2017 - 21:00 Uhr von Uwe Mantel , Hamburg13.07.2017 - 21:00 Uhr

Nachdem kabel eins in diesen Tagen gerade den 75. Geburtstag von Harrison Ford mit Filmen und zugehöriger Doku begeht, steht Ende des Monats schon die nächste Geburtstags-Sonderprogrammierung an. Anlass ist der 70. Geburtstag von Arnold Schwarzenegger, den kabel eins mit der "Alles Gute, Arnie"-Woche begeht. Während dieser zeigt man nicht nur die Filme "Red Heat", "Predator", "Eraser" und "Terminator", sondern auch zwei Dokus und ein Special.

So schafft es am 31. Juli um 22:15 Uhr erstmals die Bodybuilder-Doku "Pumping Iron" ins deutsche Fernsehen. Die Produktion aus dem Jahr 1977 gilt als Kultfilm des Bodybuilding und illustriert die Vorbereitung verschiedener Bodybuilder für die Wettbewerbe Mr. Olympia und Mr. Universum. Eine der Hauptrollen hat Arnold Schwarzenegger. Am 2. August folgt dann zudem noch die neu und eigens für kabel eins produzierte Doku "Die Arnold Schwarzenegger Story". Darin schildern Wegbegleiter persönliche Erlebnisse mit dem Politiker, Schauspieler und Bodybuilder. Am gleichen Tag um 16:55 Uhr zeigt "Abenteuer Leben täglich" Arnie bereits in einem Spezial von seiner humorvollen Seite.

