Ilg moderiert "Ben 10"-Gameshow bei Cartoon Network

Cartoon Network hat eine Moderatorin für die geplante Gameshow zur Zeichentrickserie "Ben 10" gefunden. Die Youtuberin Joyce Ilg wird durch das Format führen, das im August aufgezeichnet und Anfang 2018 zu sehen sein wird.



18.07.2017 - 14:17 Uhr von Timo Niemeier 18.07.2017 - 14:17 Uhr

Bereits vor einigen Wochen hat Cartoon Network angekündigt, mit der "Ben 10 Challenge" der Zeichentrickserie "Ben 10" eine eigene Gameshow an die Seite stellen zu wollen. Turner wird die Sendung gleich für acht verschiedene Märkte produzieren, die Aufzeichnungen finden daher auch im August in Madrid statt. Nun hat Cartoon Network angekündigt, dass die deutsche Version der Gameshow von der Youtuberin Joyce Ilg moderiert wird. Zunächst gibt es zehn 22-minütige Ausgaben.

Bei Cartoon Network zu sehen sein wird die neue Gameshow dann voraussichtlich Anfang des kommenden Jahres. "Die 'Ben 10 Challenge' wird große und kleine Fans begeistern. Es gibt spannende und witzige Spiel- und Quizrunden und ich freue mich schon sehr darauf zu sehen, wie unsere Kandidaten die unterschiedlichen Herausforderungen meistern", so Joyce Ilg.

Bei der "Ben 10 Challenge" dreht sich alles um die Abenteuer von "Ben 10": Die Teilnehmer schlüpfen in die Rollen der Serienprotagonisten Ben, Gwen und Großvater Max und müssen sich verschiedenen Aufgaben stellen. In drei Spielrunden sind dabei sportliches Geschick, Wissen und starke Nerven gefragt, denn in jeder Sendung treten zwei Dreierteams gegeneinander an und nur ein Team kann das Finale bestreiten. Turner bzw. Cartoon Network produzieren die Gameshow gemeinsam mit der Produktionsfirma La Competencia Productions für den deutschsprachigen Raum, Frankreich, Italien, den Nahen Osten, Polen, Spanien, Türkei und Großbritannien.

