RTLplus nimmt Rach und Streit-Nachbarn ins Programm

Ende August wird sich am Mittwochabend bei RTLplus einiges tun. Tine Wittler und Inka Bause müssen dann ihre Plätze räumen, der kleine Sender zeigt fortan Wiederholungen von "Rach, der Restauranttester" und "Nachbarschaftsstreit".



19.07.2017 - 13:41 Uhr von Timo Niemeier

Mit seinen Formaten am Mittwochabend fährt RTLplus derzeit eher schlecht als recht. "Einsatz in vier Wänden" und "Unser neues Zuhause" kommen nur in ganz seltenen Fällen auf mehr als ein Prozent Marktanteil, meist liegen beide Sendungen deutlich unter dieser Marke. Beim Sender versucht man es daher ab Ende August mit zwei anderen Formaten, wird aber auch künftig auf bekannte RTL-Marken setzen.

So sind ab dem 30. August zur besten Sendezeit künftig zwei Wiederholungen von "Rach, der Restauranttester" zu sehen. Insgesamt 47 Folgen will RTLplus hier zeigen - bislang war die Sendung noch nie bei RTLplus zu sehen. Im Anschluss daran zeigt der Sender, ebenfalls in Doppelfolgen, die Dokusoap "Nachbarschaftsstreit" mit Rechtsanwalt und Mediator Ernst Andreas Kolb.

Die letzten neuen Folgen von "Nachbarschaftsstreit" zeigte RTL im Jahr 2013, weil die Quoten am Sonntagvorabend aber nicht mehr stimmten, beendete man das Format. Bei RTLplus war die Sendung bereits bis Ende 2016 am späten Donnerstagabend zu sehen und konnte dort mit weit überdurchschnittlichen Marktanteilen punkten. Bei den 14- bis 49-Jährigen lag das Format teilweise bei mehr als 3,0 Prozent.

