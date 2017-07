Vox und TLC mit mehrstündigen "Diana"-Dokus

© TLC

Diana Frances, eher bekannt als Prinzessin Diana, polarisierte zu ihren Lebzeiten die ganze Welt. Weil sich ihr tragischer Tod nun schon zum 20. Mal jährt, strahlen Vox und TLC Ende August ausgiebige Dokumentationen über die Prinzessin aus.



19.07.2017 - 14:05 Uhr von Kevin Hennings 19.07.2017 - 14:05 Uhr

Nachdem Lady Diana in der Nacht zum 31. August 1997 mit ihrem damaligen Freund Dodi Al-Fayed bei einem Autounfall starb, war die Welt schwer bestürzt. Kurz bevor es in diesem Jahr zu ihrem 20-jährigen Todestag kommt, möchten gleich zwei Sender - Vox und TLC - der damaligen Medienikone mit mehrstündigen Dokumentations-Specials gedenken. So läuft "Diana: Tragödie einer Prinzessin" am Samstag, den 26. August, um 20:15 Uhr drei Stunden lang auf TLC und "Diana: Die Tragödie einer Prinzessin" vier Stunden lang auf Vox. Neben exklusiven Interviews sollen auch Einblicke in Dianas persönliche Aufzeichnungen gewährt werden. Bei Sat.1 Gold wird am Sonntag, den 27. August um 22:15 Uhr zudem "Die Akte Diana - Tod einer Prinzession zu sehen sein und bei RTL um 19:05 Uhr "Diana - Die größten Geheimnisse der bekanntesten Frau der Welt". Wem das noch nicht reicht, kann bei n-tv am Dienstag, den 29. August um 20:15 Uhr die Dokumentation "Jagd auf Diana - Mit Blitzlicht in den Tod" sehen.

Und so beschreiben Vox und TLC die Doku: Diana trat zu Lebzeiten aktiv für Menschenrechte ein, war eine Mode-Ikone und ebenso eine fürsorgliche Mutter. Die Öffentlichkeit lernte sie als junges, schüchternes Mädchen kennen und begleitete sie bei ihrer Entwicklung zu einer starken, unabhängigen Frau. Diana bewies, dass sie Stil und Format hatte und mehr war, als nur die Gattin des Thronfolgers. Sie entsprach nicht der royalen Norm und entwickelte trotz enormem Gegenwind des Establishments ihre eigene Definition davon was es bedeutet, königlich zu sein.

Das Special wird aber auch beleuchten, wie die Ehe zwischen ihr und Prinz Charles in die Brüche ging und wie sehr sie auch heute noch das britische Königshaus prägt. Außerdem äußern sich Weggefährten wie ihr persönlicher Biograf Andrew Morten, Freunde und Experten zu den Jahren vor ihrem Tod. Ihre engen Freunde Mary Robertson und James Colthurst sowie ihr langjähriger Bodyguard Ken Wharfe lassen zudem in Dianas Welt blicken.

Teilen