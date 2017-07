Sky setzt im neuen Studio auf Moderatoren-Paare

© Sky

Wenn im August die Bundesliga in die neue Saison startet, dann wird Sky mit seinen Moderatoren fast nicht mehr im Stadion vertreten sein. Fast alle Sendungen kommen aus dem neuen Studio - dort setzt der Pay-TV-Sender fortan auf Duos.



20.07.2017 - 18:54 Uhr von Alexander Krei 20.07.2017 - 18:54 Uhr

In wenigen Tagen wird das neue Sport-Headquarter von Sky in Unterföhring offiziell eröffnet. Von dort wird der Pay-TV-Sender ab August auch einen Großteil seiner Bundesliga-Berichterstattung senden. Das bestätigte ein Sky-Sprecher gegenüber dem Medienmagazin DWDL.de. Demnach kommt fortan ausschließlich die Rahmenberichterstattung zum Topspiel der 2. Bundesliga am Montagabend direkt aus dem Stadion, alle weiteren Übertragungen werden aus den neuen Studios gesendet.

Auch mit Blick auf die Moderatoren kommt es zu Veränderungen: So werden die Sky-Übertragungen am Samstag zwischen 13:00 Uhr und 21:00 Uhr fortan von jeweils zwei Paaren präsentiert: Sebastian Hellmann moderiert zusammen mit Britta Hofmann und Yannick Erkenbrecher steht gemeinsam mit Esther Sedlaczek vor der Kamera. Die bisherigen Topspiel-Experten Lothar Matthäus, Christoph Metzelder sowie Neuzugang Reiner Calmund sitzen fortan ebenfalls im Studio.

Auch am Sonntag wird Sky seine Moderatoren fortan - anders als bisher - nicht mehr im Stadion positionieren. Stattdessen übernehmen Michael Leopold und Dietmar Hamann die Studio-Schicht zwischen 14:30 Uhr und 20:30 Uhr. Beide waren in der vorigen Saison am Freitagabend für Sky im Einsatz. Durch den Verlust der entsprechenden Übertragungsrechte an Eurosport war klar, dass ein neuer Platz für das Duo gefunden werden muss.

Auch Jessica Kastrop ist weiterhin im Rahmen der Bundesliga-Berichterstattung von Sky an Bord - sie ist mit Beginn der neuen Saison feste Moderatorin der Highlight-Sendung "Alle Spiele, alle Tore", die jeweils samstags um 17:30 Uhr gesendet wird. Bereits bekannt war, dass der Fußball-Talk "Sky 90" einen neuen Sendeplatz erhalten wird: Dieser läuft bald nicht mehr sonntags, sondern am Montagabend um 22:30 Uhr.

