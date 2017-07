FremantleMedia sichert sich Rechte an "Find the Good"

© Freemantle

FremantleMedia hat sich die Rechte an den 2005 und 2015 von Heather Lende geschriebenen Büchern "If You Lived Here, I'd Know Your Name" und "Find the Good" gesichert. Sie sollen nun fürs Fernsehen zu einer Serie vereint werden.



Die in Alaska lebende Autorin Heather Lende hat 2005 "If You Lived here, I'd Know Your Name" und 2015 "Find the Good" veröffentlicht - zwei Taschenbücher, die mit allerlei Anekdoten aus ihrem Leben gefüllt sind und die Kritiker begeistert haben. Nun hat FremantleMedia bekanntgegeben, sich die Rechte an beiden Büchern gesichert zu haben. Das Ziel der RTL-Tochter ist es, beide Werke von Lende in einer Serie zu vereinen und die Pilotfolge als Familien-Drama an US-Networks zu pitchen.

Die Geschichten basieren auf Lendes Leben. So erzählt sie von ihrem Job als Nachruf-Autorin und davon, wie sie bei der Nachforschung ihrer kürzlich verstorbenen Nachbarn vorgeht. Christian Vesper, der Vize-Präsident von FremantleMedia, erklärte, er habe sich die Rechte sichern wollen, nachdem er einen BBC-Artikel über Lende gelesen hat.

Nun möchte er gemeinsam mit Lendes Manager Brian Pines, der zugleich Produzent der ABC-Serie "The Real O'Neals" ist, eine "breitere, zugänglichere Show" aus dem vorliegendem Stoff machen. In einem Markt, der mit qualitativ hochwertigem Material gefüllt ist, sei das nötig. Weiter nennt er "This Is Us" als Beispiel, an dem man sich ein gutes Vorbild nehmen kann. "Die Zuschauer möchten etwas dramatisches und familien-basierendes, etwas, das optimistisch ist und nicht zu sehr auf die Tränendrüse drückt."

