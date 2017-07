Sport1 plant offenbar "Fantalk" für Samstags-Spiele

© Sport1

Bei Sport1 will man das erfolgreiche "Fantalk"-Konzept nun offenbar auch auf die Bundesliga-Spiele am Samstagnachmittag umlegen. Das "Hamburger Abendblatt" berichtet von entsprechenden Plänen, der Sender bestätigt das vorerst nicht.



25.07.2017 - 15:42 Uhr von Timo Niemeier 25.07.2017 - 15:42 Uhr

Erst im April hat Sport1 mit seinem "Fantalk" einen neuen Rekord eingefahren: 960.000 Zuschauer schalteten damals ein, als die Experten in der "11Freunde Bar" in Essen-Rüttenscheid das Champions-League-Spiel zwischen Bayern München und Real Madrid kommentierten. Die Reihe soll auf jeden Fall weitergeführt werden und kehrt zur kommenden Saison der Königsklasse auch wieder zurück auf die Bildschirme. Bei Sport1 will man aber offenbar mehr und plant eine ähnliche Sendung für die Samstags-Spiele der Bundesliga.

Wie das "Hamburger Abendblatt" berichtet, soll das neue Format wöchentlich samstag ab 15:30 Uhr laufen. Ähnlich wie bei den Champions-League-Partien könnte Sport1 dann keine Live-Bilder zeigen, wohl aber eine Experten-Runde, die die Spiele kommentiert. Gegenüber der Zeitung wollte sich Sport1 nicht äußern und auch auf Nachfrage von DWDL.de wollte der Sender weder dementieren noch bestätigen.

Ein Testlauf würde aber mit Sicherheit Sinn machen, der "Fantalk" ist ja ein längst etabliertes Format. Warum dieses nicht also auch auf die Bundesliga ausweiten? Sport1 hat seinen Zuschauer zuletzt immer wieder versprochen, auch künftig einen starken Fokus auf den Fußball legen zu wollen. Und da braucht es neue Formate und Ideen, die Montagsspiele der 2. Bundesliga kann man künftig ja nicht mehr zeigen.

