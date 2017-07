"Tschernobyl" wird erste Koproduktion von Sky und HBO

© Sky, HBO

Bereits im Frühjahr haben die beiden Bezahlsender Sky und HBO bekanntgegeben, dass sie in Zukunft zusammen produzieren wollen. Mit "Tschernobyl" geben die Unternehmen nun ihre erste gemeinsame Serie in Auftrag - wie es der Name vermuten lässt, geht es um die Nuklearkatastrophe.



27.07.2017 - 10:40 Uhr von Kevin Hennings 27.07.2017 - 10:40 Uhr

Sky betitelt sich selbst schon seit längerer Zeit als "Home of HBO". Im April wurde dann sogar eine 250 Millionen US Dollar schwere Partnerschaft mit dem Pay-TV-Giganten aus Amerika angekündigt, laut der die beiden Häuser in Zukunft jährlich mindestens zwei Produktionen zusammen realisieren wollen. Wie nun bekannt wurde, wird das erste gemeinsame Projekt auf den Namen "Tschernobyl" hören. In der fünfteiligen Eventserie, deren Drehstart für Frühjahr 2018 in Litauen angesetzt ist, soll die Geschichte der Nuklearkatastrophe von 1986 in der Ukraine erzählt werden.

Die Hauptrolle wurde bereits mit Jared Harris ("Mad Men", "The Crown") besetzt, der Teil einer Erzählung über Lügen und Feigheit sowie Mut und Überzeugung sein soll. Laut Sky und HBO wird "Tschernobyl" zudem von den tragischen und bewegenden Geschichten der Menschen handeln, die bei dem Versuch, noch Schlimmeres zu verhindern, ihr Leben zugunsten anderer riskierten. Außerdem werden die Umstände erläutert, wie und warum es zu der Explosion des Atomreaktors kam. Produziert wird von Sister Pictures und The Mighty Mint, die sich auf Craig Mazins ("The Huntsman & the Ice Queen") Drehbuch beziehen und die Regie an Johan Renck ("Breaking Bad") vergeben haben.

"Craig Mazin hat mit 'Tschernobyl' ein einzigartiges Drehbuch geschrieben", sagt Gary Davey, Managing Director, Content bei Sky. "Souverän verknüpft er die instinktiven, tragischen und heldenhaften Aspekte dieser verheerenden Katastrophe zu einer fesselnden Geschichte. 'Tschernobyl' entspricht unserem gemeinsamen Ziel, hochwertige, einzigartige Dramaserien mit einer internationalen Sichtweise und einer internationalen Cast zu schaffen. Wir freuen uns auf die enge Zusammenarbeit mit HBO, um diese wichtige Geschichte auf Sky zu präsentieren."

Kary Antholis, President HBO Miniserien und Cinemax Programm ergänzt: "Bereits ab dem Moment als Craig Mazin uns das Script präsentierte, waren wir sicher, dass diese allzu wahre Geschichte des Horrors und der Erlösung unbedingt erzählt werden muss. Sie wird sowohl unsere als auch die Zuschauer weltweit emotional fordern, erschüttern und in Rage bringen."

