RTL, ProSiebenSat.1 & United Internet mit Log-In-Allianz

2018 wird es möglich sein, sich bei Diensten der Mediengruppe RTL Deutschland, ProSiebenSat.1 und United Internet mit den gleichen Benutzerdaten einzuloggen. Die Unternehmen gründen die "Log-In-Allianz", die weiteren Partner offen steht



28.07.2017 - 08:00 Uhr von Uwe Mantel 28.07.2017 - 08:00 Uhr

Bei vielen Web-Angeboten ist es schon heute möglich, sich nicht nur direkt beim jeweiligen Angebot einzeln zu registrieren, sondern auch über Dienste wie Facebook oder Google einzuloggen - eine Möglichkeit, die aber nicht jedem geheuer ist, gibt man den US-Riesen damit doch weitere Informationen über sich preis. Die Mediengruppe RTL Deutschland ProSiebenSat.1 und United Internet mit ihren weit verbreiteten Mail-Diensten GMX und web.de wollen nun eine deutsche Alternative dafür bieten, die sich nach den ab Mai 2018 geltenden neuen europäischen Datenschutzstandards richtet.

Etabliert werden soll ab 2018 ein übergreifendes Registrierungs- und Anmeldeverfahren. Alle Dienste der Patner lassen sich dann mit dem selben Login benutzen. Zudem kann dann einer zentralen Stelle die Daten verwaltet, das Passwort geändert und Einwilligungen erteilt und widerrufen werden. Nutzerdaten werden dabei nur nach Zustimmung des Nutzers zwischen den Account-Providern übertragen.

Die Allianz ist dabei auch für weitere Partner offen, von Beginn an wird auch Zalando mit an Bord sein. Damit lassen sich auf Wunsch also beispielsweise TV Now, der ProSieben-Livestream die Mails bei GMX und der Einkauf bei Zalando mit den gleichen Zugangsdaten nutzen. Erklärtes Ziel ist die Schaffung eines offenen Standards und die Gründung einer Stiftung, die über die Einhaltung und Weiterentwicklung dieses Standards wachen soll. Die Stiftung soll als unabhängige Instanz Internet-Dienste bei der Umsetzung der neuen Datenschutzgrundverordnung und der geplanten ePrivacy-Verordnung unterstüten.

Thomas Ebeling, Vorstandsvorsitzender der ProSiebenSat.1 Media SE: "Mit unserer Allianz schaffen wir einen überzeugenden Mehrwert für den Kunden. Zugleich stärken wir den deutschen Digitalmarkt, indem wir ein Gegengewicht schaffen zu den monopolistischen und intransparenten Algorithmen der US-Spieler. Die Initiative ist ganz bewusst als offener Standard angelegt. Weitere Unternehmen sind explizit eingeladen, sich uns anzuschließen."

Anke Schäferkordt, Geschäftsführerin der Mediengruppe RTL Deutschland GmbH: "Unsere Log-in-Allianz bietet den Nutzern ein einfaches Registrierungs- und Anmeldeverfahren für die Angebote und Dienste der Teilnehmer. Sie gewährleistet unseren Nutzern jederzeit Transparenz und vollständige Kontrolle beim Umgang mit den eigenen Daten im Netz. Jedes weitere Unternehmen, das sich unserer Initiative anschließt, erhöht den Vorteil für den Kunden und stärkt gleichzeitig die deutsche Digitalwirtschaft."

Ralph Dommermuth, Vorstandsvorsitzender und Gründer der United Internet AG: "Die Log-in-Allianz setzt auf offene, plattformneutrale Standards in Verbindung mit dem strengen EU-Datenschutz, der ab Mai 2018 zur Anwendung kommt. Unser gemeinsames Ziel ist es, den Verbrauchern eine sichere, europäische Alternative zur Registrierung bei unterschiedlichen Internetdiensten zu bieten. Für den Nutzer ist unsere Initiative ein wichtiger Schritt zu mehr Datensouveränität. Zugleich stärken wir die Wettbewerbsfähigkeit der europäischen Internetwirtschaft."

