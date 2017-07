All3media übernimmt Wige South & Browse

© all3media

Der Umbau bei der Wige Media AG geht weiter: Nach der bereits beschlossenen Umbenennung folgt nun der Verkauf der Produktionstochter Wige South & Browse. All3media übernimmt das Unternehmen am Standort München.



28.07.2017 - Timo Niemeier

Erst vor wenigen Tagen ist bekannt geworden, dass die Wige Media AG künftig Sportotal AG heißen wird (DWDL.de berichtete). Nun folgt bereits der nächste große Umbau: Wige verkauft seine Produktionstochter Wige South & Browse an das Produktions- und Distributionsunternehmen All3Media, das damit seinen Factual-Bereich stärkt. All3Media erhält damit, nach Berlin und Köln, mit München einen dritten Produktionsstandort.



Wige South & Browse produziert vor allem Factual Entertainment und Dokutainment, derzeit arbeitet man für ProSiebenSat.1, RTL II, Sky sowie den BR und den SWR. Auch für das ZDF-Format "Terra Xpress" hat das Unternehmen schon Beiträge geliefert. Die Übernahme muss nun noch vom Kartellamt genehmigt werden, größere Probleme sind aber eher nicht zu erwarten. Noch im zweiten Halbjahr 2017 soll die Transaktion über die Bühne gehen. Laut Wige Media erhält man durch den Verkauf 700.000 Euro von All3Media, der Buchgewinn liegt laut dem Unternehmen damit bei 600.000 Euro.

Markus Schäfer, Geschäftsführer der All3media Deutschland, erklärt zur Übernahme: "Mit South & Browse stärkt All3media Deutschland ihre Kompetenz im Bereich Factual Entertainment. In diesem wichtigen Marktsegment werden wir zukünftig neben Tower Productions – unserem Joint-Venture mit BBC Worldwide – und den Factual-Programmen der filmpool entertainment über ein weiteres Standbein verfügen. Ich freue mich auf die Zusammenarbeit mit Tom Gamlich und seinem Team. Mit Tom gewinnen wir einen kreativen Produzenten für unsere Gruppe, der sich durch seine erwiesen hohe Kompetenz in der Entwicklung und Realisierung von Formaten auszeichnet." Gamlich erklärt, er erwarte sich durch die Einbindung in einen großen Konzern "ein kreatives Netzwerk mit einer starken Infrastruktur, die inhaltliche Programmentwicklungen und zukünftiges Wachstum fördert."

South & Browse wurde erst 2014 von Wige übernommen und firmierte seither unter dem Namen Wige South & Browse. Wige rettete das kleine Produktionsunternehmen damals aus der Insolvenz (DWDL.de berichtete). Altlasten, die noch in Zusammenhang mit dem längst eingestellten Schwulen-Sender Timm standen, führten zur vorläufigen Pleite. Wige übernahm damals alle 20 Mitarbeiter, Gamlich arbeitete schon in der alten South & Browse als Geschäftsführer. Der Kaufpreis, den Wige damals auf den Tisch legte, lag im fünfstelligen Euro-Bereich.

All3media ist ein Gemeinschaftsunternehmen von Discovery Communications und Liberty Global, zum Konzern gehören 26 Produktions- und Distributionsunternehmen in Großbritannien, Europa, dem Asia-Pazifik-Raum und den USA. Erst im vergangenen Jahr stellte sich das Unternehmen in Deutschland neu auf, so ersetzte All3Media damals die Dachmarke MME Moviement und erklärte, man wolle sich künftig auf seine drei Produktionseinheiten (filmpool entertainment und fiction, Tower Productions) konzentrieren. Vor einigen Monaten kam mit Bon Voyage ein viertes Unternehmen hinzu (DWDL.de berichtete), South & Browse ist nun das fünfte Standbein.

