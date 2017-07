Aus bei evangelisch.de: "Altpapier" sucht neue Heimat

© evangelisch.de

Die werktägliche Medienkolumne, die mit kurzen Unterbrechungen seit dem Jahr 2000 besteht, sucht wieder ein neues Zuhause. Seit 2010 erschien sie bei evangelisch.de, dort passt sie aber nicht mehr zur neuen Ausrichtung.



31.07.2017 - 14:29 Uhr von Uwe Mantel 31.07.2017 - 14:29 Uhr

Das Medien-Watchblog "Altpapier" sucht eine neue Heimat und somit einen neuen Finanzier: Am 18. August wird es zum letzten Mal in der bisherigen Form bei evangelisch.de erscheinen, wie das Gemeinschaftswerk der Evangelischen Publizistik als Betreiber von evangelisch.de bekannt gab. Offenbar passte das "Altpapier" nicht mehr zur Ausrichtung des Portals, das Medienbeobachtung künftig nicht mehr in täglicher, sondern wöchentlicher Form fortsetzen will.

Für das "Altpapier" wäre es nicht der erste Umzug. Im November 2010 startete es bei der damals neuen "Netzeitung", wurde im Rahmen von Sparmaßnahmen aber Ende 2008 zunächst eingestellt. Im März 2009 tauchte die Kolumne dann bei dnews.de wieder auf, ehe sie im Mai 2010 zu evangelisch.de wechselte. Das 2012 mit dem Bert-Donnepp-Preis für Medienpublizistik ausgezeichnete Angebot wird von Christian Bartels, Juliane Wiedemeier, René Martens und Ralf Heimann geschrieben.

