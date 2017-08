Bavaria Fernsehproduktion holt Fedyk für Marketing & PR

© Bavaria Fernsehproduktion

Isabelle Fedyk kommuniziert seit kurzem für die Bavaria Fernsehproduktion, sie hat die Leitung der Abteilung Marketing und PR übernommen. Diesen Bereich will das Unternehmen nun aufbauen. Zuvor arbeitete sie für Studiocanal.



03.08.2017 - 11:38 Uhr von Timo Niemeier 03.08.2017 - 11:38 Uhr

Die Bavaria Fernsehproduktion baut ihre PR- und Marketingabteilung aus und hat Isabelle Fedyk geholt, um diesen Bereich zu leiten. Fedyk ist bereits seit Anfang Juli im Unternehmen und kommuniziert seither für die Bavaria. In dieser neu geschaffenen Position verantwortet die 38-Jährige sowohl die nationale und internationale Vermarktung der Produktionen als auch des Unternehmens

"Seit ihrer Gründung vor zehn Jahren wächst das Produktionsvolumen der Bavaria Fernsehproduktion kontinuierlich. Der Aufbau einer eigenen Marketing- und PR-Abteilung ist ein wichtiger strategischer Schritt in einer zunehmend fragmentierten Senderlandschaft und eine essentielle Schnittstelle zu Entwicklung und Produktion. Mit Isabelle Fedyk gewinnen wir einen erfahrenen Marketingprofi und ich freue mich auf die Zusammenarbeit", sagt Jan S. Kaiser, Geschäftsführer der Bavaria Fernsehproduktion. Zuvor arbeitete Fedyk zweieinhalb Jahre als Vice President Marketing & PR bei Studiocanal, ihrer Karriere begann sie bei Red Arrow International. Zur ihrem neuen Job sagt sie: "Produktionen wie 'Sturm der Liebe', 'Die Rosenheim-Cops' oder 'Inga Lindström' begeistern seit vielen Jahren Millionen von Fernsehzuschauern. Gleichzeitig stehen Koproduktionen wie die Eventserien 'Das Boot' und 'Freud' für die zunehmende internationale Bedeutung der Bavaria Fernsehproduktion. Ich freue mich außerordentlich auf die Herausforderung, die Bavaria Fernsehproduktion und ihre Programmarken zukünftig im In- und Ausland noch bekannter zu machen."

