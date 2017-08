"Big Bang Theory": Neues am Abend, mehr am Nachmittag

© Warner Bros. Television

Ab dem 21. August setzt ProSieben die Ausstrahlung der noch verbliebenen Folgen der zehnten Staffel von "The Big Bang Theory" am Montagabend fort. Nachmittags wird die Dosis wieder erhöht, weil die "Simpsons" den Nachmittags-Platz räumen.



06.08.2017 - 10:28 Uhr von Uwe Mantel 06.08.2017 - 10:28 Uhr

Am 21. August endet die Sommerzeit für "The Big Bang Theory": Montags um 20:15 Uhr stehen dann wieder Erstausstrahlungen der Sitcom auf dem ProSieben-Programm. Insgesamt zehn Folgen der zehnten Staffel stehen noch aus, weiter geht's mit der Episode "Die Charlie-Brown-Gleichung". ProSieben verfährt dabei wie üblich und paart eine neue Folge mit der Wiederholung einer alten Folge direkt im Anschluss. Um 21:15 Uhr ist weiterhin "Uncovered" mit Thilo Mischke zu sehen.

Änderungen gibt's zu diesem Zeitpunkt bekanntlich auch tagsüber. Weil der Versuch, "The Big Bang Theory" in den Vorabend zu ziehen nicht wie gewünscht funktioniert hat, laufen ab dem 21. August die "Simpsons" ab 18:10 Uhr wieder in Doppelfolgen. Bislang hatte sich ProSieben nicht geäußert, welche Auswirkungen das aufs Nachmittagsprogramm hat. Inzwischen ist aber klar: "Die Simpsons" müssen ihren 14-Uhr-Platz im Gegenzug wieder abgeben - dort lief es ohnehin nur mau. Dafür gibt's nachmittags nun wieder drei statt wie bislang zwei Folgen "Big Bang Theory". Die übrigen Sitcoms bleiben in ihrer Schlagzahl erhalten, starten aber etwa eine halbe Stunde später.

Den Donnerstagabend füllt ProSieben ab dem 24. August unterdessen mit weiteren Ausgaben der Rankingshow "BIG Countdown" mit Annemarie Carpendale. Drei Folgen sind geplant, los geht's mit den "größten Live-Momenten".

