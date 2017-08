kabel eins setzt auch dienstags auf Verbrechen

© kabel eins

Bislang ist der Dienstagabend bei kabel eins eigentlich eigenproduzierten Reality-Formaten vorbehalten. Ab September weicht man von dieser Linie allerdings ab und zeigt True Crime. Und auch Sat.1 Gold nimmt dann ein ähnliches Format ins Programm.



20.08.2017 - 17:38 Uhr von Timo Niemeier 20.08.2017 - 17:38 Uhr

Frank Rosin muss noch ein wenig warten: Der TV-Koch wird voraussichtlich noch nicht im September mit seiner Sendung "Rosins Restaurants" ins Programm von kabel eins zurückkehren. Der Sender zeigt ab dem 5. September zur besten Sendezeit nämlich lieber die Reportage-Reihe "Die schlimmsten Verbrechen der Welt". Insgesamt neun Folgen liegen vor, los geht’s mit dem Thema "Psychopathen". "Die schlimmsten Verbrechen der Welt" ist eine international produzierte Krimi-Reihe, die kabel eins in weltweiter Erstausstrahlung zeigt.

Das Format erinnert ein wenig an "Die spektakulärsten Kriminalfälle", die kabel eins zuletzt ja immer am Sonntagabend gezeigt hatte und damit meist nur selten überzeugen konnte. Nun also die Ausweitung des Genres True Crime auf den Dienstag, wo sonst Reality-Formate wie zuletzt "Unser neuer Chef" liefen. Sonst ändert sich am Dienstag bei kabel eins aber nichts: Ab 22 :15 Uhr ist wie gewohnt das "K1 Magazin" zu sehen.

Ein ganz ähnliches Format nimmt Anfang September übrigens auch Sat.1 Gold ins Programm: Am Sonntag, den 3. September, startet der Sender die neue Doku-Serie "Cold Case Files - Wahre Fälle der US-Ermittler". Auch in dieser Sendung geht es um echte Kriminalfälle aus den USA, die lange ungelöst blieben. "Cold Case Files" rekonstruiert die Fälle und zeigt die entscheidenden Phasen der Aufklärung. 15 Folgen liegen vor, Sat.1 Gold setzt auf zwei Episoden am Stück zur besten Sendezeit. Um kurz nach 22 Uhr zeigt der Sender schließlich noch die Reihe "Im Kopf des Verbrechers", wo Gefängnisarzt Joe Bausch Kriminalfälle aus Deutschland und Österreich analysiert.

