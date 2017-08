"Kerners Köche" kehren auf neuem Sendeplatz zurück

© ZDF/Stephan Persch

Die Rückkehr des ZDF-Formats "Kerners Köche" verlief in diesem Jahr aus Quotensicht noch nicht nach Plan. Dennoch gibt es ab Ende September eine weitere Staffel zu sehen - dann jedoch auf einem früheren Sendeplatz.



21.08.2017 - 19:10 Uhr von Alexander Krei 21.08.2017 - 19:10 Uhr

Im Frühjahr lud Johannes B. Kerner erstmals seit neun Jahren wieder Spitzenköche an den Herd. An die Erfolge, die der Moderator mit der Kochshow einst am späten Abend feierte, konnte er bislang am Samstagnachmittag allerdings nicht anknüpfen. Nur knapp acht Prozent betrug der Marktanteil der bis Ende Juli ausgestrahlten Staffel - dennoch hat sich das ZDF dazu entschlossen, neue Folgen bei Riverside Entertainment in Auftrag zu geben.

Diese werden schon bald den Weg ins Programm finden: Ab dem 30. September strahlt das ZDF 20 weitere Folgen der Sendung aus. Die Wahl fiel allerdings auf einen früheren Sendeplatz: Fortan gibt es "Kerners Köche" bereits um 15:20 Uhr zu sehen und damit knapp eine Stunde früher als bislag. Um kurz nach 16 Uhr setzt der Mainzer Sender neuerdings auf seine schon werktags populäre Trödelshow "Bares für Rares", die auf Anhieb auch am Samstag funktionierte.

"Kerners Köche" löst Ende September die Koch-Doku "Stadt, Land, Lecker" ab, die am vorigen Wochenende erstmals auf dem früheren Sendeplatz zu sehen war und mit 1,14 Millionen Zuschauern auf einen soliden Marktanteil von 9,7 Prozent kam. Bei Kerner bleibt indes abseits des Sendeplatzes alles beim alten: Wie gehabt bereiten vier Köche im Studio ein viergängiges Menü zu und stellen sich einer äußerst strengen Jury - sich selbst.

Mehr zum Thema Zurück in die Zukunft: Kerners Kochklassentreffen

Teilen