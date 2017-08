Rose d'Or: ARD & Vox können jeweils doppelt hoffen

© Vox/Martin Rottenkolber

Vier deutsche Produktionen gehen in diesem Jahr ins Rennen um die Rose d'Or, die im September in Berlin verliehen wird. Aus deutscher Sicht ruhen die Hoffnungen auf ARD und Vox: Nominiert sind unter anderem "Club der roten Bänder" und "Terror".



Im vorigen Jahr wurde kein deutsches Format mit der Rose d'Or ausgezeichnet - angesichts von vier Nominierten stehen die Chancen 2017 allerdings wieder etwas besser für die hiesigen Fernsehmacher. Die ARD und Vox sind aus deutscher Sicht schon jetzt ein Gewinner, denn mit jeweils gleich zwei Formaten haben es die Sender auf die nun bekanntgegebene Nominierten-Liste geschafft.

In der Kategorie "Entertainment" darf "Kitchen Impossible" von Endemol Shine Germany auf eine Auszeichnung mit der Goldenen Rose hoffen. Das Format tritt gegen Konkurrenten aus den Niederlanden, Italien und Großbritannien an, darunter die Castingshow "Britain's Got Talent". Eine weitere Nominierung heimste Vox in der Kategorie "Children & Youth" ein, in der der Serien-Hit "Club der roten Bänder" ins Rennen um einen Preis geht.

Mit "Terror - Ihr Urteil" ist außerdem das wohl spannendste Fiction-Projekt der ARD des vergangenen Jahres nominiert. Und auch ins Comedy-Segment hat es ein deutsches Format in die Riege der Nominierten geschafft: Die Sketch-Comedy "Kroymann", produziert von der bildundtonfabrik, tritt gegen Formate aus Großbritannien und Australien an. Zu sehen war das Format mit Maren Kroymann hierzulande im Frühjahr mit zunächst einer Folge im Ersten.

Abseits der deutschen Formate finden sich unter den Nominierten einige bekannte Formate, darunter die französische Version der Gameshow "The Wall", die sich unter anderem mit dem ITV-Quiz "Babushka" messen lassen muss. Ebenfalls nominiert ist die ITV-Show "This Time Next Year", deren deutscher Ableger demnächst bei RTL gezeigt wird. Auch das belgische Format "Greetings from 19XX" ist im Rennen - hiervon arbeitet Sat.1 derzeit an einer Adaption.

Spannung verspricht auch die Kategorie "Drama Series", in der mit "The Crown", "The Night Manager" und "The Young Pope" gleich drei Hochkaräter nominiert sind. Hier kann aber auch die norwegische Produktion "Nobel - Peace at Any Cost" auf eine Auszeichnung mit der Rose d'Or hoffen. Verliehen werden die Preise am 19. September in Berlin.

REALITY & FACTUAL ENTERTAINMENT

Greetings from 19xx – Belgium, Lecter Media

Muslims Like Us – United Kingdom, Love Productions / BBC Two

This Time Next Year – United Kingdom, Twofour / ITV

You Can’t Ask That – Australia, ABC TV

ARTS

Dante & the Invention of Hell – Italy, Sky Italia SRL

A Midsummer Night’s Dream – Sweden, SVT

The Secret of a Master Painter – The Netherlands, NPO 2

Young Men – United Kingdom, BalletBoyz Ltd. / BBC Two

GAME SHOW

Babushka – United Kingdom, STV Productions / ITV

Bigheads – United Kingdom, Primal Media / Sony Pictures Television

Só Pra Parodiar – Brazil, Multishow / Winnin

The Wall (Face au Mur) – France, Endemol Shine France / TF1

ENTERTAINMENT

Britain’s Got Talent – United Kingdom, ITV

Kitchen Impossible –Germany, Endemol Shine Germany GmbH

Mindf*ck – The Netherlands, OVP / NPO1

Stasera a Casa Mika (Tonight at Mika’s Home) – Italy, RAI 2

CHILDREN & YOUTH

Anti Bully Club - The Netherlands, Evangelische Omroep

Club der Roten Bänder (Red Bracelets) – Germany, Bantry Bay / VOX

Hashtag – Sweden, Zentropa Sweden / SVT

Inside My Head: A Newsround Special – United Kingdom, CBBC

COMEDY

Brexaggedon?! – United Kingdom, Hat Trick Productions Ltd. / BBC 2

Fleabag – United Kingdom, True Brothers Pictures / BBC 3

Here Come the Habibs – Australia, Jungle / Channel Nine Australia

Kroymann – Germany, BTF GmbH / Das Erste

SITCOM

Henry IX – United Kingdom, Retort / Serious Comedy / Gold

People Just Do Nothing – United Kingdom, Roughcut TV / BBC3

Wingman – Finland, YLE

Witless – United Kingdom, Objective Fiction / BBC One / BBC3

DRAMA SERIES

The Crown – United Kingdom, Left Bank Pictures / Netflix

The Night Manager – United Kingdom, The Ink Factory / Demarest / Character Seven / BBC One

Nobel – Peace at Any Cost – Norway, Monster Scripted / DRG

The Young Pope – United Kingdom, SKY / HBO / Canal+

TV MOVIES

Camp Holland – The Netherlands, KeyFilm / Evangelische Omroep

King Charles III – United Kingdom, Drama Republic / BBC Two

Reg – United Kingdom, LA Productions / BBC One

The Verdict – Germany, Beta Film GmbH / ARD

VIRTUAL REALITY

At Anton’s Home – Denmark, DR

The Enemy – France, Camera Lucida Productions

Halcyon – Canada, Secret Location

Lost in Time – United Kingdom / Norway, FremantleMedia Norway / The Future Group / TV Norge

