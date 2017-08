Tag der Deutschen Einheit wird bei RTL "unglaublich"

© RTL

Anfang Oktober zeigt RTL vorerst einmalig eine neue Sendung am Vorabend, in der man "unglaubliche" Menschen und "unglaubliche" Geschichten zeigt. Unglaublich: Kurz davor kehrt "Schwiegertochter gesucht" zurück.



24.08.2017 - 14:17 Uhr von Timo Niemeier 24.08.2017 - 14:17 Uhr

RTL geht inzwischen ja schon in einigen Sendungen Geschichten aus aller Welt nach, sei es bei "Die 10", "Spektakulär" oder "Best of!". Anfang Oktober gesellt sich ein weiteres Format hinzu: Am 3. Oktober, dem Tag der Deutschen Einheit, zeigen die Kölner ab 19:05 Uhr vorerst einmalig die neue Sendung "Wo gibt’s denn sowas?". Darin geht es laut RTL um "unglaubliche Menschen mit noch unglaublicheren Geschichten, die uns berühren, verwundern oder nur zum Lachen bringen." So werden in der Sendung unter anderem die Jobs von Mäuse-Surflehrern und Essens-Flötisten vorgestellt.

In "Wo gibt’s denn sowas?" geht es aber nicht nur um ausgefallene Jobs. So werden skurrile Sitten und Bräuche ebenso vorgestellt wie Hobbies und Kindern, die etwas vermeintlich besonderes sind. Ein paar wenige Tage davor kehrt übrigens auch "Schwiegertochter gesucht" zurück ins RTL-Programm: Ab dem 1. Oktober sind insgesamt zehn neue Folgen auf dem angestammten Sendeplatz am Sonntag ab 19:05 Uhr zu sehen.

