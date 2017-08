RTL interactive: Heise geht, Steinhuber wird Produktchef

© MG RTL D

Michael Heise, bislang Leiter Games und Product Innovation bei RTL interactive, hat sich dazu entschlossen, das Unternehmen zu verlassen. Der personelle Umbau geht damit weiter. Mit Walther Steinhuber kommt nun ein Produktchef nach Köln.



28.08.2017 - 11:57 Uhr von Alexander Krei 28.08.2017 - 11:57 Uhr

Nachdem der frühere "Bild"-Mann Jan Wachtel im Mai die Geschäftsführung von RTL interactive übernommen hat, stellt sich das Unternehmen personell weiter neu auf. Wie jetzt bekannt wurde, wird Walther Steinhuber das Führungsteam von RTL interactive als Chief Product Officer ab dem 1. September ergänzen. Im Gegenzug hat sich Michael Heise, Leiter Games und Product Innovation bei RTL interactive, entschieden, das Unternehmen zu verlassen - "um sich einer neuen beruflichen Herausforderung zu stellen", wie es heißt.

Mit der neuen Produktorganisation will RTL interactive eigenen Angaben zufolge die Weichen auf weiteres Wachstum bei den Digital-Angeboten stellen. Walther Steinhuber war zuletzt als Berater für Medienunternehmen mit den Schwerpunkten Digitalisierung und digitale Produktentwicklung tätig und fungierte davon in verschiedenen Führungspositionen bei Axel Springer. Künftig soll der 39-Jährige in der neu geschaffenen Position die Produktentwicklung der Digital-Angebote verantworten und direkt an Jan Wachtel berichten.

"Ich freue mich sehr auf die Zusammenarbeit mit Walther Steinhuber. Wir gewinnen mit ihm einen ausgewiesenen Digital-Experten, der unsere versierten Teams mit seinem umfassenden Know-how bei der Weiterentwicklung unserer Digital-Angebote wie TV Now, Watchbox, den TV-Sites und Verticals voran bringen wird", so Wachtel. "Ich danke Michael sehr für seine herausragenden Leistungen für RTL interactive und die Mediengruppe RTL in den vergangenen Jahren und wünsche ihm für die Zukunft persönlich und beruflich alles Gute."

