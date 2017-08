Nick engagiert Teenie-Idol Mike Singer für "Spotlight"

© Warner Music

Im September zeigt Nick die zweite Staffel seiner Jugendserie "Spotlight". Nun hat der Sender bekanntgegeben, wer in den neuen Folgen zu sehen sein wird: Mit dabei ist auch Mike Singer, der besonders bei ganz jungen Teenies derzeit beliebt ist.



28.08.2017 - 16:35 Uhr von Timo Niemeier 28.08.2017 - 16:35 Uhr

Sie kennen Mike Singer nicht? Das macht nichts: Sie sind wahrscheinlich älter als 20 und gehören nicht der "Generation Youtube" an. Allen anderen ist der 17-Jährige Sänger und Songwriter aber sehr wohl ein Begriff. Sein Album "Karma" sprang Anfang des Jahres auf Platz eins der Charts, auf seinen Konzerten kreischen vor allem viele Mädchen und bewundern ihr Idol. Bei Youtube kommt er auf fast eine halbe Million Abonnenten. Nun wird Singer bald öfters im Fernsehen zu sehen sein, er übernimmt nämlich eine der Hauptrollen in der Nick-Serie "Spotlight".

In der Serie spielt er Luke, einen eher ruhigen Typen. Als Singer-Songwriter beschäftigt er sich am liebsten mit seiner Gitarre und komponiert eigene Songs. Dabei ist er sich selbst gar nicht bewusst, was er für eine Wirkung auf die Außenwelt hat. Neu mit dabei ist zudem auch Jesina Amweg, die in der neuen Staffel Rubys kleine Schwester Lotte verkörpert. "Spotlight" begleitet die Teenager Toni (Luana Knöll), Jannik (Dennis Oertel), Ruby (Lisa Küppers), Azra (Lea Mirzanli), Mo (Moritz Bäckerling), Lotte (Jesina Amweg) und Luke (Mike Singer) bei ihren Abenteuern an der Berlin School of Arts, einer fiktiven Schule, die künstlerische Ausbildung mit normaler Schulausbildung koppelt.

Erneut werden die 31 frischen Folgen auf vielen Plattformen begleitet. Parallel zur Ausstrahlung bei Nick und auf Nick.de gibt es "Behind The Scenes"-Material der Darsteller auf Instagram, Musical.ly und Snapchat. Außerdem wird der in der Show stattfindende Vlog "It´s Mo TV" auf dem Nick-YouTube-Kanal verlängert. Und auch auf der Produzenten-Seite kommt es bei "Spotlight" zu Änderungen. UFA Serial Drama ist zwar weiterhin verantwortlich, unterstützt wird man aber durch die hauseigene Digitaleinheit UFA Lab, die einige Social-Media-Konzepte zur Serie entwickelte.

