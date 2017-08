"Immer wieder sonntags": SWR betreibt Zweitverwertung

© SWR/Sonja Bell

Nachdem der SWR bereits angekündigt hat, die Zahl der Live-Sendungen von "Immer wieder sonntags" 2018 zu erhöhen, stellt man jetzt auch noch eine zehnteilige Reihe im SWR-Fernsehen in Aussicht, in der Auftritte aus der Sendung nochmal gezeigt werden



28.08.2017 - 17:08 Uhr von Uwe Mantel 28.08.2017 - 17:08 Uhr

Am kommenden Sonntag zeigt Das Erste nochmal ein Best-of von "Immer wieder sonntags" mit Stefan Mross, dann ist die aktuelle Staffel vollends zu Ende. nach der letzten Live-Show lässt sich aber in jedem Fall schon sagen: Die Quoten waren in diesem Jahr spürbar rückläufig: Im Schnitt sahen 1,58 Millionen Zuschauer zu, das waren fast 300.000 weniger als im vergangenen Jahr. Der Marktanteil sank von rund 18 auf 15,8 Prozent. Trotzdem räumt die ARD "Immer wieder sonntags" künftig mehr Platz ein.

Schon vor einigen Wochen wurde angekündigt, dass die Zahl der Live-Sendungen im kommenden Jahr von 14 auf 16 erhöht wird. Dann wird sich die Sendung auch mit einem neuen Bühnendesign aufwarten. Bis es soweit ist, will das SWR Fernsehen die Zuschauer zudem nochmal mit der zehnteiligen Reihe "Die größten Hits aus 'Immer wieder sonntags'" unterhalten. Geboten werde ein Rückblick auf mehr als zehn Jahre, in denen Stefan Mross bereits durch die Sendung führt. Zu hören und zu sehen gibt es dann beispielsweise Helene Fischer, Hansi Hinterseer, Andreas Gabalier, oder Semino Rossi.

Teilen