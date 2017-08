Youtuber interviewen bald auch Martin Schulz

© Susie Knoll

Nach Angela Merkel folgt Martin Schulz: Vier Youtuber werden in wenigen Tagen auch den Kanzlerkandidaten der SPD zum Interview treffen. Während zwei Youtuber wieder mit dabei sind, sind die anderen zwei neu an Bord. Studio71 produziert erneut.



"Uns sonst machen Sie immer nur Selbstdarstellung?" Diese Worte von Angela Merkel hallen immer noch nach. Die Kanzlerin sagte das im Rahmen eines Interviews, das vier Youtuber mit ihr geführt hatten. Internet-Sternchen Ischtar Isik hatte nach dem Gespräch stolz verkündet, dass das ihr erstes Interview gewesen sei. Die Reaktion der Kanzlerin war spontan und ehrlich. Nun ziehen die Youtuber weiter und führen auch ein Gespräch mit SPD-Kanzlerkandidat Martin Schulz. Ischtar Isik wird dann ebenso nicht mehr mit dabei sein wie Alexander Böhm alias AlexiBexi.

In den Grundzügen wird es ein ähnliches Format, mit den zwei Youtubern Mirko Drotschmann aka. MrWissen2go und Lisa Sophie alias ItsColeslaw werden auch zwei altbekannte Gesichter erneut mit dabei sein. Neu hinzu kommen Nihan und MarcelScorpion, die ebenfalls Fragen stellen werden. Zusammen kommen sie auf rund 2,8 Millionen Youtube-Abonnenten. Geführt wird das Interview am kommenden Dienstag, den 5. September, zwischen 12 und 13 Uhr. Zu sehen ist es dann wie gehabt live via Youtube.

Produziert wird die Sendung erneut von Studio71 und in technischer Kooperation mit Youtube. MarcelScorpion und ItsColeslaw stehen zudem bei Studio71 unter Vertrag, die anderen beiden Youtuber dagegen nicht. Wie bei der Sendung mit Angela Merkel soll das Format erneut auch in den sozialen Netzwerken stark bespielt werden, unter dem Hashtag #DeineWahl können die Zuschauer Fragen stellen.

