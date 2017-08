US Open: Becker mit Verspätung für Eurosport vor Ort

© Eurosport

Boris Becker sollte die US Open für Eurosport eigentlich von Beginn an begleiten, daraus wurde aber nichts. Weil er kein gültiges Visum hatte, konnte er nicht einreisen. Inzwischen ist die Sache aber geklärt, Becker hat die nötigen Papiere.



31.08.2017 - 09:01 Uhr von Timo Niemeier 31.08.2017 - 09:01 Uhr

Seit Anfang dieses Jahres ist Boris Becker als Experte regelmäßig bei Eurosport zu sehen, dort präsentiert er zudem auch seine eigene Sendung "Matchball Becker". Im Rahmen seiner Tätigkeit sollte er eigentlich auch bei den US Open mit dabei sein, das gestaltete sich zunächst jedoch schwieriger als gedacht. Becker konnte Anfang der Woche laut der "Sport Bild" nämlich nicht in die USA einreisen. Grund: Der ehemalige Tennisprofi hatte kein gültiges US-Visum. Eurosport musste zu Beginn des Turniers also erst einmal auf seinen prominenten Experten verzichten.

Inzwischen konnte sich Becker aber alle nötigen Papiere besorgen. Noch am Dienstag hatte Becker einen Termin in der US-Botschaft, am Mittwochnachmittag saß er schon im Flugzeug und postete ein entsprechendes Foto bei Twitter. Mittlerweile ist Becker in New York angekommen und saß in der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag auch erstmals am Eurosport-Mikro. Er kommentierte das Match von Alexander Zverev gegen Borna Ćorić.

