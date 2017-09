"Biggest Loser" beginnt 2018 mit großer Auftaktshow

© Sat.1/Enrique Cano

Auch im kommenden Jahr werden bei Sat.1 wieder die Pfunde purzeln: Gerade haben die Dreharbeiten für die mittlerweile zehnte Staffel von "The Biggest Loser" begonnen. Zum Start plant der Sender eine große Auftaktshow.



01.09.2017 - 16:35 Uhr von Timo Niemeier 01.09.2017 - 16:35 Uhr

Mit im Schnitt fast 13 Prozent Marktanteil ist die letzte Staffel von "The Biggest Loser" ein schöner Erfolg für Sat.1 gewesen, vor allem gegen Ende hin performten die Ausgaben am Sonntagvorabend teils auch noch deutlich besser. Da ist es kein Wunder, dass es auch im kommenden Jahr weitergehen wird. Die zehnte Staffel will Sat.1 ähnlich wie zuletzt im Frühjahr zeigen. Die Dreharbeiten dazu haben gerade in München begonnen.

Nach DWDL.de-Informationen plant man zum Auftakt zudem eine große Show. Die letzten beiden Staffeln waren am Sonntagvorabend zu sehen, lediglich das Finale wurde groß in der Primetime zelebriert. Sat.1 bestätigte die Auftaktshow, die offenbar in den MMC Studios in Köln stattfinden soll, auf Anfrage, wollte sich aber noch nicht zu einem möglichen Sendeplatz äußern.

An der neuen Staffel werden 50 Kandidaten teilnehmen - mehr waren es bislang noch nie. In der Auftaktshow erfahren die übergewichtigen Teilnehmer, wer es bis ins "The Biggest Loser"-Camp nach Spanien schafft. Dort beginnt dann der eigentliche Kampf gegen die Kilos. Als Camp-Chefin und Moderatorin der Sendung ist erneut Christine Theiss mit dabei. Als Coaches fungieren Ramin Abtin und Mareike Spaleck. Die Produktion übernimmt erneut RedSeven Entertainment.

