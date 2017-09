Sat.1 belässt "The Voice" auf dem Sonntagabend

© ProSieben/Sat.1/Richard Hübner

Wie schon in den vergangenen Jahren wird die neue Staffel von "The Voice of Germany" im Oktober starten. Sat.1 setzt dabei erneut auf den hart umkämpften Sendeplatz am Sonntagabend, das hatte 2016 gut funktioniert.



04.09.2017 - 10:18 Uhr von Timo Niemeier 04.09.2017 - 10:18 Uhr

ProSieben und Sat.1 haben bekanntgegeben, wann die neue Staffel von "The Voice of Germany" startet. Die Castingshow kehrt am Donnerstag, den 19. Oktober bei ProSieben zurück. Drei Tage später, am 22. Oktober, wird auch Sat.1 die erste Folge der Show zeigen. Sat.1 setzt damit weiterhin auf den Sendeplatz am Sonntagabend, dort war "The Voice" 2016 erstmals zu sehen und verzeichnete gegen die starke Konkurrenz sehr gute Werte.

Und weil "The Voice" eine der bekanntesten und erfolgreichsten Marken von ProSieben und Sat.1 ist, wird sich in diesem Jahr sehr wenig ändern. Moderiert wird die Talpa-Show erneut von Thore Schölermann und Lena Gercke. Lediglich bei den Coaches gibt es eine Änderung: Mark Forster nimmt in den neuen Folgen den Platz von Andreas Bourani ein. Forster war in der Vergangenheit aber auch schon bei "The Voice Kids" zu sehen. Neben ihm urteilen Samu Haber, Yvonne Catterfeld sowie das Duo Michi Beck und Smudo über die Kandidaten.

