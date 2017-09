Sky 1 macht mit "Shooter" und "Vice Principals" weiter

© USA Network, HBO

Im Oktober werden auf Sky 1 mit "Shooter" und "Vice Principals" neue Folgen zweier Serien ausgestrahlt, die unterschiedlicher nicht sein könnten. Erstgenannte ist vollgepackt mit Action, während die Zweite vor allem auf schrägen Humor setzt.



05.09.2017 - 16:55 Uhr von Kevin Hennings 05.09.2017 - 16:55 Uhr

Sky 1 gestaltet seinen Oktober sowohl actionreich als auch lustig: Wie der Pay-TV-Sender bekanntgab, wird ab Sonntag, den 8. Oktober um 20:15 Uhr die zweite Staffel der Thrillerserie "Shooter" in Doppelfolgen ausgestrahlt. Zwei Wochen später startet dann die zweite und finale Staffel der Comedy "Vice Principals" in der Nacht vom Donnerstag, den 19. auf Freitag, den 20. Oktober um 0 Uhr - allzu prominent ist der Sendeplatz also nicht ausgefallen. Wie es bei Sky üblich ist, stehen die gesamten Folgen nach der Premiere aber auch auf Sky On Demand, Sky Go und Sky Ticket zur Verfügung.

In der von Mark Wahlberg und Stephen Levinson produzierten Actionserie "Shooter" geht es für Bob Lee Swagger (Ryan Phillippe) in den acht neuen Folgen nach Deutschland. In Frankfurt, wo eine Verleihung der Tapferkeits-Medaille stattfindet, will der Ex-Scharfschütze nämlich sein Wiedersehen mit seinem Freund Kevin (Terrell Carter) und weiteren alten Army-Kameraden feiern. Was vorher niemand ahnt: Swaggers Erzfeind Solotov hat einen Anschlag auf die Verleihung geplant. Eigentlich sollte die zweite Staffel sogar zehn Episoden bekommen. Ryan Phillippe brach sich während der Dreharbeiten jedoch den Fuß, wodurch das Team improvisieren und kürzen musste.

Während eine dritte Staffel bei "Shooter" immer wahrscheinlicher wird, verabschiedet sich die HBO-Serie "Vice Principals" mit der zweiten Staffel bereits komplett. Das liegt jedoch nicht an schlechten Quoten, sondern war von vornherein geplant. So wird der Streit zwischen den beiden Vice Principals Neal Gamby (Danny McBride) und Lee Russel (Walton Goggins) im zweiten Semester zu Ende gebracht. Hier muss Neal aber zunächst mit einem gescheiterten Mordanschlag klar kommen. Er hat jedoch absolut keine Ahnung, wer der Täter war und sieht deswegen in jedem Menschen, der ihm über den Weg läuft, einen potenziellen Kriminellen.

