Funke startet eigenes News-Angebot für Gamer

© Funke

Unter dem Titel "FunkyGames" hat die Funke Mediengruppe nun ein eigenes News-Angebot an den Start gebracht, bei dem sich alles um Games dreht. Die Zielgruppe des Portals fasst man sehr weit.



07.09.2017 - 15:58 Uhr von Timo Niemeier 07.09.2017 - 15:58 Uhr

Die Funke Mediengruppe hat Gamer als potenzielle Zielgruppe für sich entdeckt und startet daher das neue News-Portal FunkyGames.de. Dort will man neben Hardcore-Spielern auch Gelegenheits-Gamer und Rätselfreunde erreichen. Gleitet wird das neue Portal von Marion Helmes. Sie ist seit mehr als 15 Jahren in der Gamesbranche aktiv und war bereits für "Bild", Giga und Sega tätig.

FunkyGames.de will aber nicht nur über Spiele aller Art berichten, auf dem Portal können auch rund 50 Spiele ohne Registrierung kostenlos gespielt werden. In einigen Wochen soll die Webseite auch in andere Funke-Portale integriert werden. "Mit FunkyGames wagen wir uns auf den Spielemarkt und wollen ein im deutschsprachigen Raum relevantes Angebot entwickeln, das redaktionelle Information und Spielmöglichkeit vereint", sagt Tobias Oswald, Geschäftsführer Funke Digital.

Teilen