Exiljournalisten gestalten "Tagesspiegel"-Beilage

Zusammen mit der Robert-Bosch-Stiftung und der Friedrich-Naumann-Stiftung hat der "Tagesspiegel" am Freitag eine Sonderbeilage gedruckt, in der Texte von geflüchteten Journalisten zu finden sind. Der Aufmacher stammt von Can Dündar.



08.09.2017 - 13:55 Uhr von Alexander Krei 08.09.2017 - 13:55 Uhr

Der "Tagesspiegel" ist am Freitag mit einer Beilage erschienen, die von geflüchteten Journalisten geschrieben und gestaltet wurde. Bereits vor einem Jahr hatte das Blatt eine Sonderausgabe veröffentlicht. Diesmal haben rund 15 Exiljournalisten aus Syrien, Afghanistan, Iran, der Türkei und Aserbaidschan mitgearbeitet. Zur Vorbereitung fanden seit Juni regelmäßige Workshops mit "Tagesspiegel"-Kollegen statt. Kooperationspartner des Projekts sind die Robert-Bosch-Stiftung und die Friedrich-Naumann-Stiftung für die Freiheit.





"Freiheit ist nicht alles - aber ohne Freiheit ist alles nichts. Das gilt insbesondere für die Presse- und Meinungsfreiheit. Die gilt es zu verteidigen. Nur da haben Demokraten keine Wahl", sagte Chefredakteure Stephan-Andreas Casdorff. Den Aufmachertext der Beilage, in der die Journalisten unter anderem über Feeiheit und die politische Lage schreiben, steuerte Can Dündar bei, der ehemalige Chefredakteur der türkischen Tageszeitung "Cumhuriyet". Mit dabei sind auch Illustrationen des syrischen Zeichners Hamid Sulaiman.