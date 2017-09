Das Erste rüstet am Donnerstag mit drei neuen Krimis auf

© Das Erste

Die Zahl der Ermittlerteams für den Donnerstagabend steigt in der kommenden Saison um drei auf 14. Ermittelt wird nun auch in Barcelona und Lissabon, dazu kommt eine deutsch-französische Einheit. Für zwei davon stehen auch die Starttermine



11.09.2017 - 20:27 Uhr von Uwe Mantel 11.09.2017 - 20:27 Uhr

Das Erste setzt in der kommenden TV-Saison am Donnerstagabend mehr denn je auf die Farbe Krimi: Zu den ohnehin schon gestarteten Reihen "Der Bozen-Krimi", "Der Usedom-Krimi", "Der Tel-Aviv-Krimi", "Nord bei Nordwest", "Der Kroatien-Krimi", "Mordkommission Istanbul", "Der Zürich-Krimi", "Kommissar Dupin", "Donna Leon", "Die Füchsin" und "Wolfsland" gesellen sich in den kommenden Monaten noch "Der Barcelona-Krimi", "Der Lissabon-Krimi" und "Über die Grenze" hinzu.

Nachdem die Krimi-Saison im Oktober zunächst mit Bozen- und Usedom-Krimi eröffnet werden, feiert der erste Neuling aus Barcelona dann am 2. und 9. November seinen Einstand. Clemens Schick mimt darin den eigenwilligen und verschlossenen Kommissar Xavi Bonet, dem mit Anne Schäfer als Fina Valent eine selbstbewusste Kollegin zur Seite gestellt wird. Unter der Regie von Oscar-Preisträger Jochen Alexander Freydank treten die beiden gegen Drogenbosse und korrupte Eliten an.

Nachdem es Ende November nach Tel Aviv geht, ist am 7. und 14. Dezember dann die neue Reihe "Über die Grenze" zu sehen sein. Darin geht es um eine grenzüberschreitende deutsch-französische Polizeieinheit. Anke Retzlaff spielt eine junge Ermittlerin, die gleich bei ihrem ersten Einsatz von Geiselnehmern verschleppt wird und um ihr Leben fürchten muss.

Beim "Lissabon-Krimi", in dem Jürgen Tarrach einen abgehalfterten Staatsanwalt spielt, der sich bei seinen Ermittlungen gerne in juristischen Grauzonen bewegt und von der jungen Roma Marcia Amaya - gespielt von Vidina Popov - begleitet wird, muss man sich hingegen noch bis zum 2. Quartal 2018 gedulden. Einen genauen Termin nannte Das Erste hier noch nicht.

Teilen