Neue Strategie: Puls 4 zeigt um 20 Uhr Nachrichten

Der österreichische Privatsender Puls 4 zeigt ab der kommenden Woche ab 20 Uhr Nachrichten und ersetzt damit ein Infotainment-Magazin, das soll nun endlich Kontinuität bringen. Zudem wird man am Mittwochabend künftig verstärkt alte Sat.1-Filme zeigen.



12.09.2017 - 18:40 Uhr von Timo Niemeier 12.09.2017 - 18:40 Uhr

Puls 4 hat sich mal wieder zu einer Neuordnung seines Vorabendprogramms entschieden. Bereits ab dem 18. September setzt der österreichische Privatsender ab 20 Uhr auf Nachrichten, ab dann sendet man werktags die "Puls 4 News". Die reguläre Ausgabe der Nachrichtensendung um 18:45 Uhr ist von dieser Änderung nicht betroffen, sie bleibt im Programm. Die Nachrichten ersetzen um 20 Uhr das Infotainment-Magazin "Fourlaut", das erst seit Anfang des Jahres auf Sendung ist. "Fourlaut"-Moderatorin Dori Bauer soll dem Sender erhalten bleiben und unter anderem als Co-Moderatorin bei der Europa League und als Field Reporterin bei "Ninja Warrior Austria" zu sehen sein.

Puls 4 bekommt seit Jahren keine Kontinuität in den Vorabend: "Fourlaut" ersetzte im Februar das rund zwei Jahre alte Magazin "iLike", das eine Art Boulevard-Magazin war. "iLike" startete 2015 einige Monate vor der Daily-Soap "Mila", die aber bekanntlich ein eher kurzes Dasein fristete - auch bei Puls 4. Auch Sendungen wie "4 gegen 4 - Das Couch-Duell" und "Messer, Gabel, Herz. Das Blind-Date-Dinner" waren bei Puls 4 nicht dauerhaft erfolgreich.

Nun also der Versuch, mit einer kompakten Nachrichtensendung zu punkten. Auch hier hat Puls 4 bereits einige Erfahrungen gemacht: 2013 startete der Sender um 18:45 Uhr ein 60-minütiges News-Format, das quotentechnisch aber nie überzeugen konnte. Nach und nach wurde das Format eingestampft, später entstand daraus "iLike" und eine kurze Nachrichtensendung blieb übrig. Auch im Hinblick auf den ATV-Kauf ist die Entscheidung von Puls 4, künftig um 20 Uhr auf News zu setzen, spannend. Eigentlich hatte ATV bis vor wenigen Monaten um 20:05 Uhr noch recht erfolgreich "ATV Aktuell" gezeigt. Nach der Übernahme fiel die Ausgabe weg, dafür kam zwei kurze Ausgaben um 17:20 und 18:20 Uhr hinzu. Die Hauptausgabe von "ATV Aktuell" läuft nach wie vor um 19:20 Uhr. Die Umstellung am Vorabend von Puls 4 geschieht übrigens zeitgleich mit dem Antritt der neuen Senderchefin Stefanie Groiss-Horowitz, die in der kommenden Woche die Leitung des Senders übernimmt (DWDL.de berichtete).

Darüber hinaus hat Puls 4 nun auch angekündigt, bereits ab dieser Woche am Mittwochabend verstärkt auf alte Sat.1-Filme setzen zu wollen. Los geht’s mit "Jack the Ripper - Eine Frau jagt einen Mörder", in den zwei Wochen danach zeigt Puls 4 mittwochs zur besten Sendezeit "Marco W. - 247 Tage im türkischen Gefängnis" und "Online - Meine Tochter in Gefahr".

