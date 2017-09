Zeiler übernimmt Leitung von MairDumont Netletix

© DWDL © MairDumont Netletix

Nachdem die Kartellbehörden grünes Licht gegeben haben, kann das Joint Venture MairDumont Netletix wie erhofft zum 1. Oktober an den Start geben. Die Leitung übernimmt Michael Zeiler aus den Reihen von Netletix. Der bisherige Netletix-Chef geht.



18.09.2017 - 11:04 Uhr von Uwe Mantel 18.09.2017 - 11:04 Uhr

Anfang Oktober kündigten MairDumont und die Mediengruppe RTL Deutschland an, ihre Töchter MairDumont Media und Netletix in einem Joint Venture zusammenführen zu wollen, zum 1. Oktober ist es nun soweit. Das Gemeinschaftsunternehmen kümmert sich dann um die Vermarktung von rund 400 digitalen Angeboten, die zusammen auf eine monatliche Reichweite von über 20 Millionen Unique Usern kommen.

Die Geschäftsführung übernimmt Michael Zeiler. Er arbeitet seit 2014 für Netletix als Bereichsleiter Sales & Content Network Management, im vergangenen Jahr wurde er zudem Prokurist. In dieser Zeit war er maßgeblich an der Gestaltung der strategischen Ausrichtung des Unternehmens beteiligt und steuerte u.a. die Vermarktungspartnerschaften, heißt es in einer Mitteilung. Insgesamt bringt Zeiler 15 Jahre Erfahrung in der Medienvermarktung mit.

Ingo Hobl, derzeit Bereichsleiter Operations & Platform Engineering bei Netletix wird zum Prokuristen bestellt und führt das Joint Venture gemeinsam mit Zeiler. Der bisherige Netletix-Geschäftsführer Martin Schwager hat das Unternehmen hingegen verlassen und will sich neuen beruflichen Herausforderungen im E-Commerce-Bereich stellen.

Paul Mudter, Geschäftsleiter von IP Deutschland: "Zunächst einmal möchte ich mich bei Martin Schwager bedanken. Mit seiner Expertise und seinem Know-how war er maßgeblich an der Joint-Venture-Gründung bzw. den Gesprächen dazu beteiligt. Zudem hat er Netletix in den vergangenen Jahren mit unternehmerischem Feingefühl zukunftsorientiert aufgestellt. Michael Zeiler wünsche ich für seine neue Aufgabe alles Gute. Er kennt die Vermarktungsbranche seit fast zwei Jahrzehnten und ich bin davon überzeugt, dass er mit seinem Wissen das Joint Venture in eine erfolgreiche Zukunft führen wird."

Frank Mair, Geschäftsführer MairDumont: "In den letzten Wochen haben wir zu unserem geplanten Joint Venture sehr viel positives Feedback erhalten und ich freue mich sehr, dass wir jetzt offiziell mit Michael Zeiler als Geschäftsführer und vereinten Kräften an beiden Standorten starten." Zeiler selbst sagt: "Ich freue mich sehr auf die neue Aufgabe und die Möglichkeit, durch die Bündelung von Vermarktungskompetenz und Technologieexpertise unseren Werbekunden Zielgruppenansprache und unseren Monetarisierungslösungen anbieten zu können."

Teilen