"Beginner gegen Gewinner": Joko feiert Solo-Einstand

© ProSieben/Jens Hartmann

Nachdem Klaas sich gerade schon mit seinem Politformat als Einzelkämpfer versuchen durfte, steht im Herbst wie angekündigt die erste Primetime-Show nur mit Joko Winterscheidt als Moderator auf dem Programm. Der Titel: "Beginner gegen Gewinner"



20.09.2017 - 11:06 Uhr von Uwe Mantel 20.09.2017 - 11:06 Uhr

Nach dem Ende von "Circus Halligalli" sind Joko Winterscheidt und Klaas Heufer-Umlauf zwar weiterhin auch gemeinsam in ihren Formaten "Duell um die Welt" und "Die Beste Show der Welt" zu sehen, werden künftig aber auch verstärkt eigene Wege gehen. Wie angekündigt wird Joko dabei noch im Herbst mit seiner ersten eigenen Primetime-Show auf Sendung gehen - einem Format, das aus der "Besten Show der Welt" hervorgeht. Während es damals noch "Dabei sein ist teuer" hieß, hört die Auskopplung nun auf den Namen "Beginner gegen Gewinner". Premiere feiert sie am 28. Oktober um 20:15 Uhr.

Am grundsätzlichen Konzept ändert sich nichts: Hobbysportler treten gegen Profis in deren Disziplin an. Damit die Hobbysportler eine Chance haben und um den Abend etwas unterhaltsamer zu gestalten, dürfen die Laien den Profis ein Handicap verpassen. So muss der Tischtennis-Europameister Timo Boll beispielsweise mit einer Bratpfanne, einem überdimensionalen Schläger oder einem Smartphone antreten. Die Hobbysportler dürfen aus vorgeschlagenen Handicaps eines auswählen und den Profi so schwächen.

Als Gäste für die erste Sendung kündigt ProSieben Nico Rosberg, Matthias Opdenhövel, Nico Hülkenberg, Elyas M'Barek, Arne Friedrich, Timo Hildebrand, Timo Boll und Ruth Spelmeyer (deutsche Meisterin im 400-Meter-Lauf) an. Joko Winterscheidt: "Zu sehen, wie sich Hobby- und Profisportler im Wettkampf messen, ist unglaublich. Dank der Handicaps, die uns zur Verfügung stehen, finden ungleiche Wettkämpfe plötzlich auf Augenhöhe statt. Das macht die Show unfassbar spannend. Und wenn Sie das noch nicht überzeugt hat, ich würde die Show sogar schauen, wenn sie von Klaas wäre, so gut ist sie."

Teilen