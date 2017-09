Sky 1 zeigt Einheits-Konzert vorm Brandenburger Tor

© Sky

Wenn Anfang Oktober in Berlin die Deutsche Einheit mit einem mehrtägigen Fest gefeiert wird, dann wird Sky als offizieller Partner mit an Bord sein. Im Rahmen der Kooperation zeigt der Sender Sky 1 Ausschnitte eines Open-Air-Konzerts.



20.09.2017

Sky Deutschland ist Partner der Feierlichkeiten zur Deutschen Einheit, die vom 1. bis 3. Oktober in Berlin stattfinden. Im Rahmen dessen ist auch die Aufzeichnung einer TV-Sendung geplant, die auf den etwas lang geratenen Titel "Enjoy the Show - Sky 1 meets... Das große Musikevent am Brandenburger Tor" hört.

Das Open-Air-Konzert soll zusammen mit Künstler-Interviews, Backstage-Eindrücke und dem Abschlussfeuerwerk am Samstag, den 7. Oktober ab 18:40 Uhr in einem Zusammenschnitt bei Sky 1 ausgestrahlt werden. Vor der Kulisse des Brandenburger Tors treten Künstler wie Mark Forster, Glasperlenspiel, Wincent Weiss, Amanda und die Lochis auf. Die Moderation übernimmt Comedian Matze Knop.

Das Best-Of vom Konzert auf der Festmeile wird nach der TV-Ausstrahlung auch zum Abruf bereitstehen. Der Bezahlsender stellt die Sendung über Sky Go, Sky On Demand und Sky Ticket zur Verfügung.

