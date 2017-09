So berichten die TV-Sender über die Bundestagswahl

© Deutscher Bundestag

Bis 18 Uhr haben Sie noch Zeit, ihre Kreuze im Wahllokal zu machen. Spätestens dann dominiert die Bundestagswahl auch weite Teile des Fernsehprogrammes. DWDL.de gibt Ihnen einen Überblick über die geplanten Sondersendungen.



24.09.2017 - 08:45 Uhr von Marcel Pohlig 24.09.2017 - 08:45 Uhr

Besonders bei ARD und ZDF hat die Bundestagswahl großen Einfluss auf das Programm. Während sich Tina Hassel und Caren Miosga gemeinsam mit Jörg Schönenborn als Mann der Zahlen im Ersten ab 17:15 Uhr aus dem ARD-Hauptstadtstudio melden und bis zur Hauptausgabe der "Tagesschau" auf Sendung bleiben, wird sich Bettina Schausten im ZDF bereits um 17:10 Uhr zu Wort melden und bis zum Beginn der "Berliner Runde", unterbrochen durch eine verlängerte, 30 Minuten lange Hauptausgabe der "heute"-Nachrichten, gemeinsam mit Matthias Fornhoff aus dem Alten Telegrafenamt Analysen, Hochrechnungen und Interviews bieten.

Die "Berliner Runde" mit den Vorsitzenden der im kommenden Bundestag vertretenen Parteien wird dann, wie üblich, um 20:15 Uhr wieder parallel im Ersten und ZDF ausgestrahlt. Die Moderation übernehmen in diesem Jahr Reinald Becker für die ARD und Peter Frey für das ZDF. Bei letzteren übernimmt im Anschluss wieder Bettina Schausten, ehe Marietta Slomka ab 21:45 Uhr mit einem verlängerten "heute-journal" zu sehen ist. Daran schließt eine Spezial-Ausgabe von "maybrit illner" an, in der der SPD-Politiker Matthias Platzeck vom Deutsch-Russischen Forum, der österreichische Innenminister Wolfgang Sobotka, die ehemalige französische Verteidigungsministerin Sylvie Goulard, Matt Frei von "Channel 4 News" und der CNN-Journalist Frederik Pleitgen über den Wahlausgang diskutieren.

Im Ersten wird im Anschluss an die "Berliner Runde" zunächst Ingo Zamperoni eine kurze Extra-Ausgabe der "Tagesthemen" moderieren. Danach übernimmt um 21:25 Uhr Anne Will, die rund eine Stunde über den Wahlausgang und mögliche Koalitionen diskutieren möchte. Die "Tagesthemen" werden um 22:30 Uhr anlässlich der Bundestagswahl deutlich bis 23:10 Uhr verlängert. Der ARD-Informationssender Tagesschau24 übernimmt das Programm des Ersten durchgehend. Phoenix sendet ab 16 Uhr live, übernimmt in der Primetime die "Berliner Runde" und lässt Michael Hirz im Anschluss um 21:15 Uhr in der "Journalistenrunde" mit dem ehemaligen Leiter des ARD-Hauptstadtstudios Ulrich Deppendorf, den Cicero-Chefredakteur Christoph Schwennicke, sowie die freie Journalistin Brigitte Fehrle diskutieren. Spannend könnte auch die Berichterstattung von funk sein, das ab 17:30 Uhr live im Web und bei YouTube sendet.

Die Wahl bei den Privatsendern

RTL macht unterdessen am Wahlabend wieder gemeinsame Sache mit n-tv, das bereits um 17:45 Uhr ein erstes "News Spezial" mit Christoph Teuner und Heiner Bremer sendet, und steigt um 17:45 Uhr mit "Meine Wahl" in die Wahlberichterstattung ein. Mindestens Stunde lang werden beide Sender gemeinsam berichten, n-tv selbst bleibt bis 20:15 Uhr auf Sendung. Danach folgen stündliche Updates zur vollen Stunde. Um 23:00 Uhr gibt es außerdem noch einmal eine einstündiges "News Spezial". N24 liefert, anders als sonst sonntags üblich, bereits seit 8 Uhr stündliche Nachrichten und zeigt bereits ab 14:00 Uhr bis Mitternacht ein durchgehendes Sonderprogramm zur Bundestagswahl.

Bei ProSiebenSat.1 übernimmt Sat.1 an diesem Wahlsonntag den Informationsauftrag, ohne dass es aber eine lange Live-Strecke geben soll. Um 17:55 Uhr ist eine 25-minütige Sonderausgabe der "Sat.1 Nachrichten" eingeplant. Die Hauptausgabe startet außerdem bereits zehn Minuten früher als sonst, also bereits um 19:45 Uhr. Moderiert werden beide Sendungen von Marc Bator. Bei ProSieben ist lediglich "Newstime" eingeplant, das mit der Sendezeit um 18:00 Uhr aber auch schon die ersten Prognosen aufgreifen kann. Bei RTL II läuft das "Nachrichtenjournal" deutlich früher als zuletzt und schon um 00:15 Uhr. Auch Vox sendet, anders als sonst am Wochenende üblich, am späten Abend ab 23:55 Uhr eine viertelstündige Ausgabe seiner "vox nachrichten".

Die Wahl in den Dritten

Die regionalen Programme der ARD gehen die Bundestagswahl verschieden an. Das WDR Fernsehen sendet ab 17:45 Uhr bis zur "Aktuellen Stunde" und auch danach wieder eine Sondersendung zur "Entscheidung in NRW". Das MDR Fernsehen geht ebenfalls ab 17:45 auf Sendung. Im BR Fernsehen gibt es bereits ab 17:30 Uhr eine Sondersendung, die bis zur "Tagesschau" nur von der "Rundschau" unterbrochen wird. Dort gibt es um 23 Uhr außerdem eine Extra-Ausgabe der "Münchner Runde", an die noch einmal eine halbstündige Sondersendung anschließt.

Das NDR Fernsehen dagegen berichtet nur am späten Abend außerhalb seiner ohnehin vorgesehenen Informationssendungen. Um 22:05 Uhr sowie um 23:20 Uhr sind so zwei Ausgaben von "NDR//Aktuell/Wahl" vorgesehen. Dazwischen läuft der "Sportclub". Auch das rbb Fernsehen hat nur für den späten Abend eine Sondersendung eingeplant. Gabriele von Moltke moderiert dort um 23:05 Uhr die 45-minütige Sendung "Ihre Wahl 2017 – Die Entscheidung". Bereits um 22:10 Uhr geht auch der MDR noch einmal mit einem 50-minütigen "MDR extra" auf Sendung, der am Vorabend bereits zwischen 17:45 Uhr und 18:50 eine Sondersendung zeigt. Im hr-Fernsehen gibt es um 17:45 eine halbstündige sowie um 22:15 Uhr eine anderthalbstündige Sondersendung mit Ute Wellenstein.

Der SWR berichtet am Sonntag in verschiedenen Sondersendungen. Eine erste gibt es um 17:45 Uhr und auch im Anschluss an "SWR Aktuell" um 18:15 Uhr wieder. Außerdem ist eine 45-minütige Sendung für 21 Uhr vorgesehen. Am späten Abend wird die Berichterstattung in Rheinland-Pfalz um 22:05 Uhr bis 23:15 Uhr gemeinsam mit den Spielberichten von "Flutlicht" fortgesetzt. In Baden-Württemberg wird "Die Wahl bei uns" um 22:55 Uhr fortgesetzt. Das SR Fernsehen berichtet von 17:15 Uhr bis 19:15 Uhr live sowie noch einmal im Anschluss an die "Tagesschau" von 20:15 Uhr bis 21:15 Uhr.

Am Tag nach der Wahl

Auch am Montag wird es verschiedene Sondersendungen geben. Das Erste wird im Anschluss an das "Morgenmagazin" um 9 Uhr eine knapp zweistündige Ausgabe der "Tagesschau" senden und ebenfalls um 12 Uhr noch einmal eine zweistündige Ausgabe der "Tagesschau" zeigen. Um 20:15 Uhr wird es außerdem noch einen Brennpunkt mit Tina Hassel geben, ehe auch Frank Plasberg in "hart aber fair" über den Wahlausgang diskutiert. Das ZDF verlängert sein "Morgenmagazin" bis 10:30 Uhr und schickt um 11:15 Uhr Jana Pareigis und Thomas Walde mit einem knapp vierstündigen "ZDFspezial" on-air. Matthias Fornhoff wird im Anschluss an die "heute"-Nachrichten ebenfalls ein "ZDFspezial" moderieren.

Auch die Informationssender berichten freilich am Montag über die Bundestagswahl. n-tv eröffnet den tag mit einem halbstündigen "News Spezial" um 6 Uhr und wird über den Vormittag hinweg immer zur vollen und halben Stunde ein "News Spezial" zeigen. Ab dem Mittag wechseln sich dann die regulären Nachrichten und das "News Spezial" im Halbstundenrhythmus ab. N24 berichtet morgens gewohnt live, wird darüber hinaus aber bis 18:00 Uhr auch am Tage durchgehend eine Sondersendung zeigen. Phoenix wird ab 7 Uhr wieder live senden.

Teilen