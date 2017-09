"Abenteuer Leben täglich" wird auf den Sonntag ausgeweitet

© kabel eins

Bislang sendet kabel eins sein Magazin "Abenteuer Leben täglich" nur von montags bis freitags. Ab Oktober kommt nun aber eine längere Ausgabe am Sonntag hinzu. ProSieben hat derweil eine neue Ausgabe von "Big Countdown" angekündigt.



24.09.2017 - 10:49 Uhr von Marcel Pohlig 24.09.2017 - 10:49 Uhr

Mit in diesem Jahr bislang im Schnitt 4,7 Prozent gehört das Magazin "Abenteuer Leben täglich" nicht unbedingt zu den Überfliegern im Programm, ist aber eine für den Sender wichtige und gelernte Marke, die sich in der Vergangenheit auch wacker schlug. Die wird nun auch auf den Sonntag, wo seit etlichen Jahren bereits am späten Abend "Abenteuer Leben am Sonntag" als "Magazin zum Staunen" im Programm ist, ausgeweitet.

Bereits ab dem kommenden Sonntag läuft künftig am Nachmittag auch eine Ausgabe von "Abenteuer Leben täglich". Anders als unter der Woche wird das Magazin dort gleich zwei Stunden füllen und auch bereits um 16:10 Uhr, im Anschluss an die Nachrichten, auf Sendung gehen. Zuvor wird kabel eins ab 14:00 Uhr noch einmal "Abenteuer Leben Spezial – Hoffmann hat Hunger!" wiederholen. Die vierteilige Reihe mit dem Sternekoch Dirk Hoffmann lief bereits Anfang des Jahres im Nachmittagsprogramm und sorgte dort für solide Quoten. Auf beiden Sendeplätzen wiederholt kabel eins derzeit noch "Achtung Abzocke". Den Vorabend bespielt kabel eins auch weiterhin mit "Rosins Restaurants".

ProSieben wird unterdessen eine Woche vor dem Start der neuen Staffel "The Voice" am Donnerstagabend noch einmal eine neue Folge von "Big Countdown" ins Programm nehmen. Am 13. Oktober lässt der Sender Annemarie Carpendale in ihrer Rankingshow auf "die 50 größten Comebacks" zurückblicken. Am späten Abend hat ProSieben im Anschluss an "red." außerdem die Clipshow "Big Stories" angekündigt. ProSieben will darin "die schönsten Songs, die interessantesten Beiträge, die spannendsten Videos" liefern und sich selbst sowie einige "prominenten 'Experten'" nach der besten Story Fragen. "Big Stories" läuft donnerstags um 23:30 Uhr.

