Hooked: UFA Lab setzt stärker auf Branded Entertainment

© UFA

Das UFA Lab startet mit "Hooked by UFA" ein eigenes Label für seine Aktivitäten im Bereich Branded Entertainment und Content Marketing. Schwerpunkt sind naheliegenderweise Konzeption und Produktion von Video-Inhalten für alle Kanäle.



25.09.2017 - 13:06 Uhr von Uwe Mantel 25.09.2017 - 13:06 Uhr

Der Bereich Branded Entertainment ist für das UFA Lab nicht neu - so hat man beispielsweise einen YouTube-Kanal für Johnson & Johnson und Projekte für Smart und Neckermann umgesetzt - künftig will man auf diesem Feld aber noch besser ins Geschäft kommen. Dafür wurde nun das neue Label "Hooked by UFA" aus der Taufe gehoben, unter dem die Aktivitäten in den Bereichen Branded Entertainment und Content Marketing angeboten werden.

UFA-Lab-Chef Tobias Schiwek: "Seit 100 Jahren geht es bei der UFA vor allem um eines: Wir erreichen Menschen – mit großartigen Geschichten und mit den Stars unserer Zeit: egal, ob aus dem TV oder Online-Influencer. Wir haben schon immer mit einem starken Netzwerk vor und hinter der Kamera gearbeitet, um zielgruppengerecht zu begeistern und können das über FremantleMedia weltweit weiterspielen. Dieses Know-how wollen wir unter dem neuen Label Hooked gezielt bündeln, um exzellente Storytelling-Formate und hochwertigen Bewegtbild-Content zu realisieren."

Schwerpunkt des Angebots für Marken ist die Konzeption und Produktion von Video-Inhalten für alle relevanten Kanäle und Zielgruppen. Es gehe dabei um einen ganzheitlichen Ansatz von digitaler Strategie und Kreation über Produktion bis hin zu Distribution und Monitoring. Zudem könne man in Zusammenarbeit mit UFA Fiction, UFA Show & Factual und UFA Serial Drama auf ein starkes Netzwerk bei TV-Sendern zurückgreifen, um so Kampagnen und Brandend Content in einem umfassenden Reichweitenmix anbieten zu können.

Teilen