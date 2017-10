kabel eins schickt Rosin ab November in den Vorabend

© kabel eins

kabel eins versucht neuen Schwung in seinen Vorabend zu bringen: Wenn "Schrauben, sägen, siegen" vorbei ist, folgt Frank Rosin mit einer neuen, täglichen Koch-Challenge. Mit dabei sind wechselnde Promi-Köche.



02.10.2017 - 10:30 Uhr von Timo Niemeier 02.10.2017 - 10:30 Uhr

Im Juni hat kabel eins bei den Screenforce Days zwei neue Formate für den Vorabend in Aussicht gestellt. Mit "Schrauben, sägen, siegen" startet das erste davon auch bereits in zwei Wochen (DWDL.de berichtete). Und auch die zweite damals angekündigte Sendung findet bald ihren Weg auf die Bildschirme: Wenn alle Folgen von "Schrauben, sägen, siegen" gezeigt wurden, übernehmen nämlich Frank Rosin und andere TV-Köche den Sendeplatz um 17:55 Uhr.

kabel eins zeigt die neue Koch-Challenge "Gekauft, gekocht, gewonnen" ab dem 13. November immer werktags. Zwischen 18:55 und 20:15 Uhr bleibt wie gehabt "Achtung Kontrolle" zu sehen. In "Gekauft, gekocht, gewonnen" fordert Frank Rosin andere bekannt Köche zu einem Wettkampf heraus. In jeder Folge beobachten Rosin und ein weiterer Promi-Koch Kunden im Supermarkt per Überwachungskamera bei ihrem Einkauf. Sie suchen sich dann einen Kandidaten aus, den sie nach Hause begleiten. Dort müssen sie schließlich unter Zeitdruck ein Menü aus allen vom Kandidaten gekauften Lebensmitteln kreieren. Am Ende entscheidet eine dreiköpfige "Feinschmecker-Jury", welcher Koch das Duell gewinnt.

Frank Rosin sagt zu seiner neuen Sendung: "'Gekauft, gekocht, gewonnen' ist als Kochformat ein Solitär, weil es wirklich Jeden anspricht. Jeder Mensch geht mindestens einmal in der Woche in einen Supermarkt! Für mich war es dann megaspannend, in einer fremden Küche die Schränke nach Pfannen zu durchsuchen und aus einem bunten Haufen Zutaten was Geiles zu kochen. Es gibt keine Sendung, die so einen unverfälschten Einblick in den Küchenalltag ermöglicht." Als Promi-Köche hat kabel eins unter anderem Mike Süsser, Martin Baudrexel, Cornelia Poletto, Pia Nixon, Frank Buchholz und Sebastian Lege angekündigt. Produziert wird "Gekauft, gekocht, gewonnen" von RedSeven Entertainment.

Im Frühjahr wollte kabel eins seinen Vorabend schon einmal sanieren, damals schickte man mit "Schätze unterm Hammer" und "Sicher ist sicher" gleich zwei Formate ab 17:55 Uhr auf Sendung. Beide Formate scheiterten allerdings völlig und machten die Probleme teilweise noch größer, vor allem das Sicherheits-Magazin konnte mit durchschnittlich 2,6 Prozent Marktanteil in der Zielgruppe nicht überzeugen. Bleibt abzuwarten, ob es die neuen Formate besser machen werden.

Teilen