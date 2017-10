RTL Interactive stellt mehrere Angebote ein

© RTL Interactive

Jan Wachtel, der im Mai die Führung von RTL Interactive übernommen hat, hat das Portfolio durchforstet und räumt ordentlich auf. Mehrere Online-Angebot wurden entweder bereits eingestellt oder stehen nun zur Disposition.



In den vergangenen Monaten hat sich bei RTL Interactive personell einiges getan: Online/Mobile-Chef Matthias Büchs, Chefredakteur Frank Müller und Games/Product-Innovation-Chef Michael Heise haben das Unternehmen allesamt verlassen, Geschäftsführer Marc Schröder hat andere Aufgaben im Konzern übernommen. Die Leitung der Geschäfte hat zum 1. Mai stattdessen der ehemalige "Bild"-Mann Jan Wachtel übernommen. Der hat nun offenbar bei der Durchforstung des Portfolios so einiges gefunden, was nicht seinen Vorstellungen entsprach und Konsequenzen gezogen.

Die Fashion-Plattform "Blogwalk", für die zu Beginn 30 Mode-Bloggerinnen geschrieben haben, wurde ebenso bereits eingestellt wie "jubadoo", das mit "hilfreichen Videoanleitungen für alle Lebenslagen" punkten sollte. Auf beiden Portalen erwartet die Benutzer nur noch eine knappe Nachricht "Wir sagen auf Wiedersehen." Auch weitere Angebote stehen noch zur Disposition und werden wohl nicht in der bisherigen Form von RTL interactive selbst weiterbetrieben.

Ein Sprecher der Mediengruppe RTL Deutschland erklärt auf Anfrage gegenüber DWDL.de: "RTL interactive hat seine Angebote in den vergangenen Monaten analysiert und nach unterschiedlichen Kriterien bewertet, ob sie weiterhin zum Portfolio passen. Ergebnis davon ist, dass wir 'Blogwalk' und 'jubadoo' nicht mehr weiter betreiben. Für die Angebote 'Frauenzimmer', 'Fit2love' und ‘RTL Tickets' werden derzeit verschiedene Optionen geprüft."

Auch ein anderes mit großen Ambitionen gestartetes Projekt ist inzwischen sanft entschlafen: Für das im Frühjahr 2015 gestartete Web-Angebot "Comedyrocket.de" wurden eigene Comedy-Clips produziert - fanden dort aber nur ein sehr überschaubares Publikum. Der letzte neue Clip stammt von Ende März und heißt bezeichnenderweise "Das ist das Ende". Er zählt nach über einem halben Jahr 489 Aufrufe. Nur über Youtube wurde ein größeres Publikum erreicht. Weitere neue Videos sind nicht mehr zu erwarten, man werte die bestehenden Videos aber weiter aus, heißt es seitens RTL Interactive.

Während hier also bei viele Angebote eingespart werden, hat RTL interactive bei einem anderen gerade nochmal Hand angelegt, um zurück in die Erfolgsspur zu finden: "Clipfish" wurde in "Watchbox" umgewandelt und soll nun als Portal für den werbefinanzierten Abruf von Serien und Filmen sein Publikum finden. (DWDL.de berichtete).

Ein größerer Stellenabbau sei mit den Maßnahmen bei RTL Interactive nicht verbunden, zumindest soweit es sich nicht um befristete Verträge gehandelt hat. "Grundsätzlich befinden wir uns in Gesprächen mit sehr wenigen, betroffenen Mitarbeitern. Die befristeten Verträge für Blogwalk werden erfüllt, vom Ende von jubadoo sind keine Mitarbeiter betroffen", so der Sprecher der Mediengruppe RTL. Entmutigen lassen will man sich bei RTL Interactive von den Fehlschlägen unterdessen nicht: "Wir haben wertvolle Erfahrungen damit gesammelt und werden selbstverständlich auch weiterhin neue Produkte starten und testen."

