Sky setzt seinen Fotografen-Wettbewerb fort

© Screenshot Master of Photography

Auch im kommenden Jahr wird Sky seine Sky-Arts-Produktion "Master of Photography" mit einer weiteren Staffel fortsetzen. Die Reihe läuft parallel in allen Ländern, in denen Sky mit eigenem Angebot vertreten ist.



04.10.2017 - 12:07 Uhr von Uwe Mantel 04.10.2017 - 12:07 Uhr

Sky hat mit der Einreichungsphase für die dann schon dritte Staffel seines Fotografen-Wettbewerbs "Master of Photography" begonnen, die im kommenden Frühjahr wieder auf Sky Arts HD in Deutschland, Österreich, Großbritannien, Irland und Italien zu sehen sein wird. Bewerbungen können noch bis zum 15. November eingereicht werden.

In der Sendung soll der "Beste Fotograf Europas" gefunden werden - und nebem diesem Titel kann sich der Sieger auch über das höchste Preisgeld eines Fotowettbewerbs freuen, das zuletzt bei 150.000 Euro lag. Die Kandidaten für die Show werden von einer renommierten Jury ausgewählt und müssen sich an verschiedenen Örtlichkeiten in ganz Europa einer Reihe an Aufgaben stellen und ihre Fähigkeiten in mehreren Stilen und Disziplinen demonstrieren - unter der Anleitung von Weltklasse-Fotografen.

Christian Asanger, Vice President Entertainment Channels bei Sky Deutschland: "Wir gehen mit unserem Sky Arts Erfolgsformat 'Master of Photography' nun schon in die dritte Runde und bieten talentierten Fotografen die Chance, sich auf einer internationalen Bühne zu präsentieren. Womöglich küren wir am Ende der 3. Staffel auch mal einen deutschen oder österreichischen Kandidaten zum besten Fotografen Europas - in den ersten beiden Staffeln waren schon sehr aussichtsreiche Kandidaten dabei."

