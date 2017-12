National Geographic gewinnt Will Smith für neue Reihe

© obs/National Geographic/Axelle/Bauer-Griffin

Mit "One Strange Rock" will National Geographic nicht weniger als "Naturgeschichts- und Wissenschaftsdokumentationen neu definieren". Als Gesicht der zehnteiligen Reihe hat man sich nun Will Smith an Bord geholt.



05.12.2017 - 18:18 Uhr von Uwe Mantel 05.12.2017 - 18:18 Uhr

Will Smith wird das Gesicht der neuen National-Geographic-Reihe "One Strange Rock", für die in 45 Ländern auf sechs Kontinenten sowie im Weltall gefilmt wurde und die ihre globale TV-Premiere in 172 Ländern und 43 Sprachen im März 2018 auf National Geographic feiern wird. Die Serie stammt aus der Feder des Oscar-nominierten Filmemachers Darren Aronofsky ("mother!", "Black Swan", "Requiem for a Dream") und der mit zahlreichen Preisen ausgezeichneten Produzentin Jane Root ("America: The Story of Us", "Die 80er - Ein Jahrzehnt verändert die Welt").

"One Strange Rock" erzählt die Geschichte unserer Erde und erklärt, was sie so besonders macht und warum sie unseres Wissens nach einzigartig voller Leben ist. Eine Gruppe von Elite-Astronauten gibt außerordentliche Einblicke und teilt ihre persönlichen Erinnerungen, wie sie unserer Erde aus dem All erlebten. Aronofsky: "Ich bin begeistert, Will Smith als Moderator der Serie mit dabei zu haben. Sein Charisma, seine Intelligenz und seine Menschlichkeit bereichern das Projekt sehr und helfen dabei, die Zuschauer zu dieser einzigartigen Geschichte über die überwältigen Wunder, die das Leben auf der Erde ermöglichen, einzuladen."

"Wir erzählen die unglaubliche Geschichte über die Komplexität unseres Planten, indem wir die unvergleichliche und globale Anziehungskraft von Will Smith mit unseren Rockstar-Astronauten, die die Erde tatsächlich verlassen haben, kombinieren", erläutert Tim Pastore, President Original Programming and Production bei National Geographic und ergänzt: "Durch die unverwechselbare Erzählkunst von Aronofsky und Root wird 'One Strange Rock' ein unbeschreibliches visuelles Erlebnis, das das Publikum vom mikroskopischen bis zur kosmischen Welt mitnimmt und den Zuschauern ermöglicht unseren Planeten zu betrachten und zu bestaunen, wie sie ihn noch nie zuvor gesehen haben."

"Unser Ziel ist es, das Dokumentations-Genre neu zu gestalten und Zuschauern ein filmisches Spektakel zu ermöglichen, welches sie noch nie erlebt haben", sagt Root. "Wir werden die Wissenschaft hinter unserem prächtigen Planeten erläutern und unterhaltsame und provokative Geschichten erzählen. Mit wem könnte man das besser umsetzen, als mit dem Visionär Darren Aronofsky und seinen Partnern von Protozoa Pictures, dem unvergleichlichen Will Smith und unserem Team aus legendären Astronauten?"

