Markwort stellt "Darmstädter Tagblatt" wieder ein

Das kostenlose "Darmstädter Tagblatt" wird in wenigen Tagen eingestellt, das hat die Redaktion angekündigt. Herausgeber war unter anderem Helmut Markwort, der nun sagt, dass der Aufwand zuletzt sehr hoch gewesen sei.



07.12.2017 - 14:48 Uhr von Timo Niemeier 07.12.2017 - 14:48 Uhr

Seit 2013 hat Helmut Markwort auch auf dem Zeitungsmarkt mitgemischt, er brachte damals das 1986 eingestellte "Darmstädter Tagblatt" zurück. Die Zeitung wurde in Darmstadt und Umgebung kostenlos verteilt und erschien wöchentlich. Nun, etwas mehr als vier Jahre nach der Rückkehr, wird das "Darmstädter Tagblatt" und die mit ihm verbundene Wochenzeitung "Der Kurier" wieder vom Markt verschwinden. Das hat die Redaktion des "Darmstädter Tagblatts" angekündigt.

Bereits in der kommenden Woche werden "Tagblatt" und "Der Kurier" zum letzten Mal erscheinen. Zuletzt kam das "Darmstädter Tagblatt" auf wöchentlich rund 100.000 gedruckte Exemplare. Dennoch beenden die Gesellschafter Helmut Markwort, Klaus-Jürgen Hoffie, Ulrich Diehl, Jörg Riebartsch und Arthur Schönbein nun das Projekt. "Wir haben dem ehrwürdigen ‘Tagblatt’ in den letzten Jahren noch einmal eine Bühne geschaffen, um Leser und Werbekunden in seiner Ursprungsregion zu erreichen. Aber der Aufwand war zuletzt wirklich enorm hoch", so Markwort.

Zwar werden die beiden Titel samt dem dahinterstehenden Verlag vom Mainzer Medienunternehmen VRM übernommen. Dort werde aber nur das bis 1750 zurückgehende Archiv des "Darmstädter Tagblatts" aufbewahrt. Anlassbezogen sollen unter dem Titel der Zeitung vereinzelt noch Publikationen erscheinen - die regelmäßige Ausgabe verschwindet aber. "Diese Lösung ist eine würdige für Titel und Leser. Die VRM hat - nicht zuletzt nach der Übernahme der Darmstädter Echo Medien - gezeigt, dass sie es versteht, die Menschen in Südhessen mit exzellenten Inhalten zu versorgen", sagt Markwort.

