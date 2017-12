ProSieben setzt Reportage-Reihe "Inside" im Januar fort

© ProSieben

Die 2016 gestartete Reportage-Reihe "Inside" mit Stefan Gödde geht Anfang des kommenden Jahres weiter, ProSieben setzt dann auf einen neuen Sendeplatz. In der neuen Folge ist Stefan Gödde in den USA unterwegs.



08.12.2017 - 08:00 Uhr von Timo Niemeier 08.12.2017 - 08:00 Uhr

Im Rahmen einer Wissens-Offensive hat ProSieben im August 2016 insgesamt drei Ausgaben der Reportage-Reihe "Inside" mit Stefan Gödde gezeigt. Gödde bereist in der Reihe verschiedene Länder und geht aktuellen Fragen auf den Grund. In Russland oder dem Iran war er bereits, Anfang des kommenden Jahres zieht es ihn in die USA. Ein Jahr nach der Vereidigung von Donald Trump zum US-Präsident will er der Frage nachgehen, wie sich das Land verändert hat.

"Inside: So tickt Amerika" wird bei ProSieben am 14. Januar um 19:05 Uhr zu sehen sein, der Sender zeigt das Format also am Sonntagvorabend. Die ersten drei Folgen liefen im vergangenen Jahr noch am späten Montagabend. Dort wurden sie von rund einer Million Menschen gesehen, der durchschnittliche Marktanteil in der Zielgruppe der 14- bis 49-Jährigen lag bei 8,9 Prozent. Bei seinem Trip quer durch die USA sucht Stefan Gödde das Gespräch mit Trump-Gegnern, aber auch mit den Befürwortern, die fest hinter ihrem Präsidenten stehen. Außerdem hat er eine Pressekonferenz von Donald Trump im Weißen Haus besucht. "Viele Menschen haben uns erzählt, dass es immer schon unterschwelligen Rassismus in Amerika gab, sich seit Trump die Rassisten aber vermehrt aus der Deckung wagen. Eine junge Mexikanerin berichtete mir zum Beispiel davon, dass ihr im Supermarkt der Hitlergruß gezeigt worden sei und Fremdenfeindlichkeit im Alltag zugenommen habe. Eine sehr ungute Entwicklung, die mich in dieser Deutlichkeit überrascht hat", sagt Gödde.

