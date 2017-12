RTL schraubt erneut an seinem Nachmittagsprogramm

© RTL

Mitte des Jahres ist der "Blaulicht Report" bei RTL zeitweise gar nicht mehr im Programm gewesen, nun holt sich das Format einen zweiten Sendeplatz am Nachmittag. Stattdessen gibt es bald weniger "Verdachtsfälle".



08.12.2017 - 11:30 Uhr von Timo Niemeier 08.12.2017 - 11:30 Uhr

Es war Mitte Mai, als RTL ankündigte, den "Blaulicht Report" aus dem Programm zu nehmen. Das Ende des Formats schien damit besiegelt, zu steil waren die Quoten in den Wochen davor gefallen. Doch nur zweieinhalb Monate später kehrte die Scripted Reality schon wieder zurück ins Programm. Erst mit nur einer Folge, zwischenzeitlich mit zwei - und seit Ende Oktober mit einer Folge um 14 Uhr - also auf dem Sendeplatz nach "Punkt 12". Nun spendiert RTL seinen Polizisten wieder einen weiteren Sendeplatz.

Ab dem 18. Dezember wird der "Blaulicht Report" auch wieder um 15 Uhr zu sehen sein, die bislang auf diesem Sendeplatz gezeigten "Verdachtsfälle" müssen weichen und laufen stattdessen künftig nur noch um 16 Uhr. RTL schiebt und tauscht die zwei Formate damit weiter munter hin und her.

Langzeittrend: Der Blaulicht Report



Aus Quotensicht schenken sich die beiden Formate nicht sehr viel: Der "Blaulicht Report" kam im November auf durchschnittlich 11,2 Prozent Marktanteil, die "Verdachtsfälle" holten im gleichen Zeitraum mit rund doppelt so viel Ausgaben 11,9 Prozent. Auch in den Monaten davor lagen beide Formate in etwa auf einem Niveau.

Langzeittrend: Verdachtsfälle

