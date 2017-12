Sport1 nimmt die Deutsche Ringerliga ins Programm

© Sport1

Bereits von diesem Wochenende an wird Sport1 die Deutsche Ringerliga mit Highlight-Sendungen begleiten. Geplant sind zunächst vier Ausgaben, in denen die Höhepunkte des jeweiligen Kampftags thematisiert werden.



08.12.2017 - 16:18 Uhr von Alexander Krei 08.12.2017 - 16:18 Uhr

Auf der Suche nach neuen Sportrechten ist Sport1 beim Ringen hängengeblieben. Der Sender wird von vier Kämpfen der Deutschen Ringerliga (DRL) in seinem Programm jeweils eine halbstündige Highlight-Sendung ausstrahlen. Los geht es bereits an diesem Wochenende: So gibt es am Samstag um 16:00 Uhr die Höhepunkte des Kampfes von Germania Weingarten gegen KSV Ispringen zu sehen.

Weitere Highlight-Sendungen sind für den 16. Dezember um 12:00 Uhr sowie den 6. Januar um 21:30 Uhr und den 20. Januar um 18:30 Uhr geplant. Die Deutsche Ringerliga (DRL) ist übrigens erst im vergangenen September in ihre Premierensaison gestartet. Neben dem amtierenden Champion Germania Weingarten nehmen die vier Klubs VfK Schifferstadt, KSV Ispringen, ASV Nendingen und KAV Eisleben an der Liga teil.

In Hin- und Rückrunde treffen die fünf Teams an insgesamt 15 Kampftagen aufeinander, bevor im Anschluss am 27. Januar und 3. Februar das Finale auf dem Programm steht.

