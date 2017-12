Telekom zeigt britische Serie "The Halcyon" ab Januar

© ITV

Die Anfang dieses Jahres in Großbritannien beim Privatsender ITV gezeigte Serie "The Halcyon" wird Anfang 2018 auch in Deutschland zu sehen sein. Die Telekom zeigt die acht Folgen exklusiv bei EntertainTV.



11.12.2017 - 14:14 Uhr von Timo Niemeier 11.12.2017 - 14:14 Uhr

Die britische Dramaserie "The Halcyon" wird ab dem 4. Januar auch in Deutschland zu sehen sein. Ab diesem Tag ist die Serie nämlich bei EntertainTV der Telekom verfügbar. "The Halcyon" feiert damit rund ein Jahr nach der Premiere in Großbritannien auch TV-Premiere in Deutschland. Anfang 2017 wurden die acht Folgen in Großbritannien bei ITV von im Schnitt rund sechs Millionen Menschen gesehen. Die Telekom zeigt die Serie in deutscher Sprache sowie in der Original-Version mit deutschen und englischen Untertiteln.

"The Halcyon" erzählt die Geschichte eines glamourösen und lebhaften Londoner Fünf-Sterne-Hotels im Jahr 1940. Für die Angestellten, Gäste und Besitzer ist kein Moment wie der Vorherige, denn die Welt befindet sich im Krieg. Jede Episode bringt neue Hoffnungen, Herzschmerz, Turbulenzen und Herausforderungen und sich. Entwickelt wurde die Serie von Charlotte Jones.

