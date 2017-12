Streit mit Google: Amazon will Chromecasts verkaufen

© Google

Seit Jahren bekriegen sich Amazon und Google nun schon und sperren sich gegenseitig von ihren Plattformen aus. Zuletzt hatte Google angekündigt, Youtube ab Januar bei Fire TV zu blockieren. Nun lenkt Amazon ein bisschen ein und nimmt Googles Chromecast wieder ins Sortiment.



15.12.2017 - 11:18 Uhr von Timo Niemeier 15.12.2017 - 11:18 Uhr

Erst in der vergangenen Woche hat der Streit zwischen Google und Amazon einen vorläufigen Höhepunkt erreicht. "Angesichts der mangelnden Gegenseitigkeit", erklärte Google damals, wolle man ab Januar Youtube nicht mehr via Fire TV anbieten. Diese Drohung scheint gewirkt zu haben: Amazon hat nun angekündigt, demnächst wieder Googles Chromecast ins Sortiment aufnehmen zu wollen. Im US-Angebot von Amazon ist die Änderung bereits umgesetzt, im deutschen Shop ist derweil noch nichts vom Chromecast zu sehen.

Ein Unternehmenssprecher von Amazon bestätigte außerdem, dass man auch wieder Apple TV verkaufen werde. Mit Apple hatte sich der Versandhändler bereits vor einiger Zeit geeinigt, auch mit dem iPhone-Hersteller lag Amazon zuvor im Streit. Warum nun das Umdenken auch in Sachen Chromecast erfolgte, ist nicht bekannt. Der Sprecher wollte sich nicht weiter zum Vorgehen äußern. Ob Amazons Kehrtwende auch Auswirkungen auf die Google-Entscheidung, Youtube nicht mehr via Fire TV anzubieten, haben wird, ist noch unklar. Google betonte in der vergangenen Woche jedoch, an einer Einigung interessiert zu sein.

Der Streit zwischen Google und Amazon hatte sich in den vergangenen zwei Jahren immer weiter hochgeschaukelt. Vor zwei Jahren nahm Amazon den Chromecast schließlich aus dem Sortiment und argumentierte, dieser unterstütze Amazon Prime Video nicht. Das ist übrigens bis heute der Fall - Amazon will seinen Dienst dort nicht verfügbar machen, damit die Leute den eigenen Fire TV kaufen. Vor einigen Monaten dann beendete Google die Youtube-Unterstützung für Amazons "Echo Show". Amazon stellte daraufhin den Verkauf der Nest-Produkte ein, die Smarthome-Marke gehört ebenfalls zu Google. Nun scheinen sich die beiden Konzerne wenigstens ein bisschen anzunähern.

